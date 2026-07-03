Шахраї використовують ШІ для фішингових пасток: нова загроза безпеці

Phantom squatting: нейромережі генерують фейкові посилання, які хакери перетворюють на небезпечні сайти.
ШІ часто створюють однакові фейкові адреси, які шахраї можуть передбачити і використовувати.
На таких сайтах містяться підроблені сторінки банків та платформ для викрадення особистих даних.
ШІ може видати фейкове посилання за офіційне, вводячи користувачів в оману.
Дослідження показало, що з 2,1 млн згенерованих посилань понад 13 тисяч були шкідливими.
Близько 250 тисяч доменів залишаються незареєстрованими, але можуть бути захоплені шахраями.