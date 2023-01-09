У Львові затримали групу фішингових шахраїв

9 января 2023, 16:45

У Львові група шахраїв обкрадала громадян за допомогою так званих фішингових сайтів.

Зловмисники здійснювали масове розсилання смс-повідомлень з інформацією про можливість отримання допомоги від держави для внутрішньо-переміщених осіб, вказуючи посилання на фейкові сайти банківських установ.

Мета таких дій —заволодіти кодами доступу до банківських рахунків потерпілих. Надалі, шляхом несанкціонованого втручання в роботу веб-ресурсів банків України, учасники злочинної організації незаконно заволодівали грошовими коштами.Чотирьом учасника групи повідомили про підозру.