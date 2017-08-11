Подробности и официальные фото Zenfone 4 Selfie/Selfie Pro

11 августа 2017, 11:45

В официальном французском онлайн-магазине компании ASUS появилось немало интересных подробностей касательно Zenfone 4 Selfie и Zenfone 4 Selfie Pro.

Так, Zenfone 4 Selfie Pro будет обладать монструозной двойной камерой 24+5 Мп, тогда как Zenfone 4 Selfie получит систему из 20+8 Мп. Фронтальные камеры будут одинаковые – 16Мп.



Оба терминала будут оснащены 5,5-дюймовыми дисплеями. Zenfone 4 Selfie Pro получит AMOLED-экран; Zenfone 4 Selfie – IPS. Разрешения Full HD и HD соответственно.



Объем оперативной памяти для обеих моделей 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Старшая модель в качестве аппаратной платформы получит Snapdragon 625, а младшая – 430 серию этого же чипа.

В продаже новинки появятся с ориентировочным ценником в 300 и 400 евро соответственно.