ASUS Zenfone 4 Pro будет мощным смартфоном с 6 ГБ оперативной памяти

15 августа 2017, 11:45

Сразу несколько авторитетных СМИ поведали подробности касательно смартфона ASUS Zenfone 4 Pro, который пока не был представлен официально.

Индекс грядущей новинки - ZS551KL. Аппарат получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD.В качестве аппаратной платформы «под капотом» терминала окажется мощный чип Qualcomm Snapdragon 835, тактовая частота которого 2,4 ГГц. «В связке» здесь окажется Adreno 540 и модем X16 LTE. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64ГБ.По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Есть также NFC.Емкость аккумулятора – 3600 мАч.Толщина корпуса – 7,6 мм.