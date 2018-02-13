В Сети "всплыли" рендеры ASUS Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite

13 февраля 2018, 13:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили подробности о смартфонах ASUS ZenFone 5 и ZenFone 5 Lite.



Кроме того, в Сети появились так называемые рендерные фото не представленных на данный момент новинок.



Судя по всему, ASUS Zenfone 5 получит вырез на дисплее по типу как у iPhone X. Кроме того, он будет обладать двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на тыльной панели.



По слухам, Zenfone 5 ZE620KL с модельным номером X00PD получит металлический корпус, а еще у него будет 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч.

ZenFone 5 Lite ZC600KL (X017DA) будет с двумя двойными камерами - 16+16 Мп и для селфи 20+20 Мп. Кроме того, его укомплектуют Full HD+ - дисплеем, а еще Snapdragon 660 и Android 8.0 Oreo.



Анонс новых ASUS Zenfone 5 состоится в рамках MWC 2018 в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта.