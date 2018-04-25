ASUS ZenFone 5 Lite доступен в Украине

25 апреля 2018, 13:15

Компания ASUS сообщает о начале продаж в Украине ZenFone 5 Lite – стильного 6-дюймового смартфона с системой из четырех камер.

Новинка просто создана для любителей креативной фотографии, ведь его основная фронтальная камера на базе фотоматрицы Sony обладает разрешением 20 мегапикселей, а основная тыльная камера – 16 мегапикселей. Помимо них, данная модель оснащается фронтальной и тыльной широкоугольными камерами с углом обзора 120°. В отличие от большинства других систем на базе двух камер, каждая из камер в паре работает независимо.

6-дюймовый ZenFone 5 Lite выполнен в полноэкранном дизайне и оснащен IPS-дисплеем формата Full HD+ с соотношением сторон 18:9 и ультратонкой рамкой, поэтому по размерам он не больше обычных 5,5-дюймовых смартфонов.

В основе ZenFone 5 Lite лежит платформа Qualcomm Snapdragon 630, сочетающая в себе невероятную производительность и высокую энергоэффективность. Смартфон оборудован также аккумулятором емкостью 3300 мА∙ч, а также обладает рядом характеристик и возможностей для защиты данных и повышения комфорта в использовании, в частности модулем NFC, технологией быстрой разблокировки с помощью распознавания черт лица и отпечатков пальцев и тремя слотами для одновременной установки двух SIM-карт и карты microSD.



Смартфон ZenFone 5 Lite создан для любителей фотографии и содержит в своем составе четыре полностью функциональные камеры, работающие независимо друг от друга. Возможности каждой из основных камер – фронтальной на базе фотоматрицы Sony с разрешением 20 мегапикселей и тыльной с разрешением 16 мегапикселей – расширяют широкоугольные камеры с углом обзора 120°, то есть вдвое больше, чем у стандартных камер.

В отличие от других систем, где вторая камера работает только совместно с основной для добавления специальных эффектов, в ZenFone 5 Lite каждая из четырех камер может использоваться индивидуально. Это значит, что ваши творческие идеи не будут находиться в пределах каких-то рамок. Можно использовать все камеры ZenFone 5 Lite и получать фотографии такими, какими вы их и задумывали.

ZenFone 5 Lite поддерживает функцию BeautyLive, которая служит для улучшения изображения лица путем удаления мелких дефектов и оптимизации цвета кожи в режиме реального времени во время онлайн-трансляций. Эта функция работает со всеми популярными интернет-площадками, включая Facebook, YouTube, Twitter и Instagram. Кстати, если во время онлайн-трансляции вы захотите показать своим зрителям какой-то текст, воспользуйтесь зеркальным режимом, чтобы те смогли легко его прочитать. И фронтальная, и тыловая камеры смартфона оснащены светодиодной вспышкой с рассеянным светом.



ZenFone 5 Lite оснащается 6-дюймовым дисплеем, однако выполнен в корпусе, сравнимом по компактности с типичными 5,5-дюймовыми смартфонами. Этого удалось добиться за счет уменьшения экранных рамок и увеличения самого дисплея, соотношение сторон которого составляет 18:9, а разрешение – Full HD+ (2160x1080 пикселей). Благодаря точной цветопередаче и большому экранному пространству он идеально подходит для просмотра фотографий. Дисплей с соотношением сторон 18:9 оптимален для отображения в специальном режиме сразу двух окошек приложений.



Смартфон ZenFone 5 Lite обладает высокопроизводительной конфигурацией, которая включает в себя процессор Qualcomm Snapdragon 630 и до 4 гигабайт оперативной памяти, а также предлагает полный комплект беспроводных средств связи, включая 4G/LTE (скорость приема и отдачи данных – до 400 и 75 Мбит/с соответственно) и двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11ac.

Энергоэффективные компоненты вкупе с аккумулятором емкостью 3300 мА·ч обеспечивают длительное время автономной работы устройства: до 24 дней в режиме ожидания в сетях 4G, до 30 часов разговоров в сетях 3G и до 4 дней при прослушивании музыки.

ZenFone 5 Lite также поддерживает технологию NFC с возможностью совершать мобильные платежи через систему Google Pay. Смартфон может похвастать суперсовременной технологией распознавания лица. С ее помощью вы легко сможете разблокировать смартфон, не прибегая к сканеру отпечатка пальца. Это особенно радует на морозе, когда снимать перчатки совсем не хочется. ZenFone 5 Lite легко узнает своего владельца, а если обнаружит незнакомца, то в целях безопасности спрячет личные извещения. Сканер отпечатков пальцев расположен в удобном для нажатия месте на задней панели и разблокирует смартфон практически моментально – всего за 0,3 с.

Для максимального удобства ZenFone 5 Lite позволяет использовать одновременно и две SIM-карты, и карту памяти microSD (емкостью до 2 ТБ). Все они устанавливаются с помощью единого лотка.



ZenFone 5 Lite привлекает взгляд своим изысканным дизайном. С обеих сторон его корпус отделан панелями из защитного стекла 2.5D с закругленными краями, а специальное оптическое покрытие придает ему глубокий блеск и насыщенный цвет. ZenFone 5 Lite предлагается в трех цветовых вариантах корпуса: полуночно-черном, лунно-белом и ярко-красном.



ASUS ZenFone 5 Lite уже доступен в Украине у компаний Citrus, Comfy, MOYO и Rozetka по специальной цене 8999 грн, которая действует до 30 апреля 2018 г.