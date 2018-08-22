24 августа ASUS ZenFone 5 можно приобрести по специальной цене 9999 грн

22 августа 2018, 11:45

Компания ASUS приготовила для своих поклонников подарок ко Дню Независимости Украины: только 24 августа 2018 года в течение всего дня один из лучших в своем классе смартфонов – ZenFone 5 (ZE620KL) – можно будет приобрести по суперцене 9999 грн (обычная цена – 12 999 грн) в магазинах партнеров акции: «Эльдорадо», «Мойо», «Розетка» и «Цитрус».



Благодаря восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 636 и 4 гигабайтам оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти ZenFone 5 удовлетворит запросы самых требовательных пользователей. Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем Full HD+ (2246х1080 пикселей, Super IPS+) с соотношением сторон 19:9, который занимает 90% площади передней панели. Корпус новинки по размерам не больше, чем у многих 5,5-дюймовых моделей смартфонов.

ZenFone 5 обладает двумя тыловыми камерами с интеллектуальными алгоритмами адаптации и обучения, благодаря которым достигается улучшение качества фотографий. Основная камера обоих смартфонов использует новейший сенсор Sony IMX363 с крупными пикселями (1,4 мкм), объектив с широкой диафрагмой (f/1,8), оптическую стабилизацию изображения по четырем осям и функции на основе технологий искусственного интеллекта. Возможности съемки в ZenFone 5 расширяет широкоугольная камера с углом обзора 120°.