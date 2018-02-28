ASUS представляет на MWC 2018 новую серию смартфонов ZenFone 5

28 февраля 2018, 14:45

Главный исполнительный директор компании ASUS Джерри Шен в рамках проходящей в Барселоне выставки MWC 2018 представил новую серию смартфонов ZenFone 5.

В состав новой линейки вошли ZenFone 5Z и ZenFone 5 – стильные высокопроизводительные 6,2-дюймовые смартфоны с двойными камерами, которые являются первыми моделями в серии ZenFone, использующими в своей работе технологии искусственного интеллекта. Они обладают полноэкранным дизайном: их дисплей занимает 90% площади передней панели, что делает устройства по размерам не больше, чем многие 5,5-дюймовые модели смартфонов. ZenFone 5Z – это флагман серии ZenFone 5, созданный на базе новейшей мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 845 с технологией искусственного интеллекта Qualcomm Artificial Intelligence Engine (AIE), ОЗУ до 8 ГБ и накопителем на 256 ГБ. ZenFone 5 – один из первых в мире смартфонов, разработанный на основе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 636.



ZenFone 5 Lite – это стильный 6-дюймовый смартфон с системой из четырех камер, в состав которой входят камеры с высоким разрешением, а также широкоугольные камеры с углом обзора 120° с обоих сторон устройства.

Президент компании Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon), участвовавший в презентации продуктов ASUS, добавил: «Компания Qualcomm рада продолжению сотрудничества с ASUS, которое дало возможность с помощью моделей серии ZenFone 5 донести последние разработки в области мобильных устройств до конечных потребителей. Благодаря мощным мобильным платформам Snapdragon модели ZenFone 5Z (на базе Snapdragon 845 с AIE) и ZenFone 5 (на базе Snapdragon 636) обладают великолепными функциональными возможностями, в том числе двойными камерами и поддержкой технологий искусственного интеллекта».

В дополнение к продуктам, представленным на сцене, в демонстрационной зоне были также показаны абсолютно новый смартфон ZenFone Max (M1) и ноутбук ASUS NovaGo на базе процессора Qualcomm.



ZenFone 5Z представляет собой стильный 6,2-дюймовый смартфон с двойной основной камерой, оснащенный дисплеем, который занимает 90% площади передней панели. Корпус новинки по размерам не больше, чем у многих 5,5-дюймовых моделей смартфонов. Это дебютный ZenFone на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 845 с технологиями искусственного интеллекта третьего поколения. Эта платформа включает в себя цифровой сигнальный процессор Hexagon 685 с модулем векторных операций, графическую подсистему Adreno 630 и вычислительные ядра Kryo 385. Загрузку данных на «гигабитных» скоростях обеспечивают интегрированные модем Snapdragon X20 и модуль Wi-Fi 802.11ac (конфигурация 2x2). Поддержка стандарта Bluetooth 5 позволяет использовать вместе со смартфоном самые современные беспроводные аксессуары в режиме сверхнизкого энергопотребления. ZenFone 5Z оснащается оперативной памятью объемом до 8 ГБ и накопителем на 256 ГБ, что обеспечивает ему высокую производительность при работе с любимыми приложениями. Смартфон отличается также отменной энергоэффективностью, что позволяет использовать его длительное время без подзарядки.

Модель ZenFone 5 создана на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 636 и оснащена высококачественной системой из двух тыловых камер. В обеих моделях – ZenFone 5 и ZenFone 5Z – реализована поддержка эксклюзивной технологии ASUS AI Boost, которая служит для увеличения производительности в играх и других программах, требующих высокой вычислительной мощности.

ZenFone 5Z и ZenFone 5 обладают двумя тыловыми камерами с интеллектуальными алгоритмами адаптации и обучения, благодаря которым достигается улучшение качества фотографий. Основная камера обоих смартфонов использует новейший флагманский сенсор Sony® IMX363 с крупными пикселями (1,4 мкм), объектив с широкой диафрагмой (f/1,8), оптическую стабилизацию изображения по четырем осям и функции на основе технологий искусственного интеллекта: AI Scene Detection (распознавание 16 различных сцен и объектов), AI Photo Learning (изучение предпочтений пользователя при съемке), AI Real-time Portrait (улучшение портрета в реальном времени) и AI Real-time Beautification (улучшение автопортрета в реальном времени). Возможности съемки в ZenFone 5Z и ZenFone 5 расширяет широкоугольная камера с углом обзора 120°.



ZenFone 5 Lite – это стильный 6-дюймовый смартфон с системой из четырех камер, в состав которой входят камеры с высоким разрешением, а также широкоугольные камеры с углом обзора 120° с обоих сторон устройства. ZenFone 5 Lite просто создан для любителей креативной фотографии, ведь его основная фронтальная камера на базе фотоматрицы Sony обладает разрешением 20 мегапикселей, а основная тыльная камера – разрешением 16 мегапикселей. В отличие от большинства других систем на базе двух камер, каждая из камер (основная и широкоугольная) работает независимо для выбора оптимального режима съемки портретов, селфи, пейзажей и т. д. 6-дюймовый ZenFone 5 Lite оснащен полноэкранным IPS-дисплеем формата Full HD+ с соотношением сторон 18:9 и ультратонкой рамкой, поэтому по размерам он не больше обычных 5,5-дюймовых смартфонов. В основе ZenFone 5 Lite лежит платформа Snapdragon 630, сочетающая в себе невероятную производительность и высокую энергоэффективность. Смартфон оборудован также аккумулятором емкостью 3300 мАч и обладает рядом характеристик и возможностей для защиты данных и повышения комфорта в использовании: модуль NFC, три слота для одновременной установки двух SIM-карт и карты microSD, технология быстрой разблокировки с помощью распознавания черт лица и отпечатков пальцев и др.



ZenFone Max (M1) – новейшая полноэкранная модель в линейке смартфонов ZenFone Max, отличительной особенностью которых является аккумулятор повышенной емкости. ZenFone Max оснащен 5,5-дюймовым дисплеем в компактном корпусе, размеры которого характерны обычным 5-дюймовым смартфонам, и при этом обладает аккумулятором емкостью целых 4000 мАч.

ZenFone Max создан для тех, кто ценит мобильный стиль жизни, ведь он отличается большим экраном, компактными размерами, двумя тыльными камерами, одна из которых обладает широкоугольным объективом с углом обзора 120°, и функцией быстрой разблокировки с помощью сканера отпечатка пальца. ZenFone Max предлагает широкий спектр возможностей для творческой фотосъемки, а также обладает увеличенным временем работы от батареи, поэтому он отлично подходит для любителей мобильной фотографии – и все это в стильном и эргономичном корпусе с металлизированной отделкой.