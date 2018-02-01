27 февраля будут представлены новые ASUS ZenFone 5

1 февраля 2018, 9:45

Тайваньская ASUS начала рассылать приглашения представителям специализированных средств массовой информации на свое мероприятие, которое намечено на 27 февраля.

Событие пройдет в Барселоне, в рамках выставки MWC 2018.Судя по всему, на нем будут представлены новые смартфоны из серии Zenfone 5 с процессорами Snapdragon от Qualcomm в основе.По слухам, вендор покажет как минимум, три новинки - Zenfone 5, упрощенный Zenfone 5 Lite и Zenfone 5 Max с ёмким аккумулятором. Технических подробностей о них пока нет.