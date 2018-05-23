Xiaomi начала рассылать приглашения на анонс флагманского Mi 8

23 мая 2018, 11:45

Китайская Xiaomi начала рассылать приглашения представителям специализированных средств массовой информации на анонс смартфона Mi8.

Мероприятие состоится 31 мая в Шеньчжене.Вывод этого терминала приурочен к 8-ой годовщине с момента основания компании.По слухам, грядущая новинка получит 6,01-дюймовый OLED-дисплей с вырезом спереди в стилистике iPhone X. В качестве аппаратной платформы отмечается Qualcomm Snapdragon 845. Также известно за аккумулятор на 4000 мАч, функцию 3D-распознавания лица для разблокировки смартфона и сканер отпечатков пальцев, интегрированный прямо в дисплей.