Xiaomi начала разработку Black Shark нового поколения

4 февраля 2019, 9:45

Black Shark – подразделение китайской Xiaomi начало разработку игрового смартфона Black Shark нового поколения.

Об этом сообщает сразу несколько специализированных профильных СМИ Поднебесной.В техническом плане о грядущей новинке пока совершенно ничего не известно. Предположительно, в основе окажется Snapdragon 855. Объем оперативной памяти – 10 ГБ или 12 ГБ. Диагональ дисплея – 6 дюймов.Скорее всего, анонс Black Shark нового, теперь уже третьего поколения состоится в апреле, то есть, через год после выхода оригинального Black Shark.