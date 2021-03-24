Xiaomi представила игрофон Black Shark 4 со 144-Гц экраном и 16 Гбайт ОЗУ

Китайская компания Xiaomi сегодня официально представила игровой смартфон нового поколения: дебютировал аппарат Black Shark 4, который будет предлагаться в стандартной версии и более производительной модификации Black Shark 4 Pro.
Устройства оснащены высококачественным дисплеем E4 AMOLED с диагональю 6,67 дюйма. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, соотношением сторон 20:9, яркостью до 1300 кд/м2 и поддержкой HDR 10+. Частота обновления достигает 144 Гц, а частота опроса сенсорного слоя — 720 Гц. Обеспечивается 111-процентный охват цветового пространства DCI-P3.
В боковой части корпуса предусмотрены дополнительные игровые кнопки управления. Сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область дисплея. Для подключения наушников доступно стандартное 3,5-мм аудиогнездо.
Базовая версия Black Shark 4 несёт на борту процессор Snapdragon 870, тогда как модель Black Shark 4 Pro использует более мощный чип Snapdragon 888. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax (2 × 2 MU-MIMO) и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и контроллер NFC.
Во фронтальной части установлена 20-Мп камера с максимальной диафрагмой f/2,45. Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это основной блок с 48-Мп сенсором (64 млн пикселей у Black Shark 4 Pro) и максимальной диафрагмой f/1,79, 8-Мп модуль с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 5-Мп датчик.
За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой подзарядки мощностью 120 Вт. Операционная система — Android 11 с надстройкой JoyUI 12.5. Доступны следующие версии новинки (объём оперативной памяти / ёмкость накопителя):
Black Shark 4 — 6 / 128 Гбайт — $380;
Black Shark 4 — 8 / 128 Гбайт — $415;
Black Shark 4 — 12 / 128 Гбайт — $460;
Black Shark 4 — 12 / 256 Гбайт — $510;
Black Shark 4 Pro — 8 / 128 Гбайт — $615;
Black Shark 4 Pro — 12 / 256 Гбайт — $690;
Black Shark 4 Pro — 16 / 512 Гбайт — $810.
(С) 3dnews