Xiaomi представила игрофон Black Shark 4 со 144-Гц экраном и 16 Гбайт ОЗУ

24 марта 2021, 10:45

Китайская компания Xiaomi сегодня официально представила игровой смартфон нового поколения: дебютировал аппарат Black Shark 4, который будет предлагаться в стандартной версии и более производительной модификации Black Shark 4 Pro.

Устройства оснащены высококачественным дисплеем E4 AMOLED с диагональю 6,67 дюйма. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, соотношением сторон 20:9, яркостью до 1300 кд/м2 и поддержкой HDR 10+. Частота обновления достигает 144 Гц, а частота опроса сенсорного слоя — 720 Гц. Обеспечивается 111-процентный охват цветового пространства DCI-P3.



В боковой части корпуса предусмотрены дополнительные игровые кнопки управления. Сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область дисплея. Для подключения наушников доступно стандартное 3,5-мм аудиогнездо.



Базовая версия Black Shark 4 несёт на борту процессор Snapdragon 870, тогда как модель Black Shark 4 Pro использует более мощный чип Snapdragon 888. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax (2 × 2 MU-MIMO) и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C и контроллер NFC.



Во фронтальной части установлена 20-Мп камера с максимальной диафрагмой f/2,45. Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это основной блок с 48-Мп сенсором (64 млн пикселей у Black Shark 4 Pro) и максимальной диафрагмой f/1,79, 8-Мп модуль с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 5-Мп датчик.