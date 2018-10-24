Состоялся официальный анонс игрового смартфона Xiaomi Black Shark Helo

24 октября 2018, 11:15

Китайская Xiaomi на официальном уровне объявила об анонсе своего нового игрового смартфона - Black Shark Helo.



Новинка получила мощное «железо», а также переработанную систему охлаждения и красивую светодиодную подсветку.



Сканер отпечатков пальцев теперь на тыльной панели.

Система охлаждения выглядит интересной – она позволяет снижать температуру процессора до 12 градусов.



Отдельно производитель выделяет специальную кнопку Shark для высокопроизводительного игрового режима. Если говорить об аксессуарах, в это плане для смартфона предложен геймпад и игровой футляр с двумя дополнительными вентиляторами.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» новинки чип Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6, 8 либо 10 ГБ, а встроенной пользовательской 128 либо 256 ГБ – зависит от вашего выбора.

Диагональ дисплея – 6,01 дюйма, а его разрешение – 1080х2160 точек.Основная камера двойная – модули 12Мп +20Мп, фронтальная камера – 20Мп.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане отмечается поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.Работает смартфон под управлением Android 8.1 Oreo, поверх которой фирменная оболочка Joy UI.Вес «трубки» - 190 грамм, а ее габариты – 160х75,25х8,7 мм.В продаже новинка появится по цене от $416 за модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, $504 за версию 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ и $605 за самую ТОПовую версию модели, у которой 10 ГБ «оперативки» и 256 ГБ встроенной памяти.Релиз смартфона намечен на 30 октября.