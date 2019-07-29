29 июля 2019, 15:15

Xiaomi готовит анонс игровых ноутбуков с графикой NVIDIA GeForce

Ресурс MySmartPrice сообщает о том, что компания Xiaomi готовит анонс игровых ноутбуков с выделенной графикой NVIDIA GeForce.

Напомним, что у Xiaomi уже есть такие устройства. К примеру, модель Mi Notebook Pro 2, у которой 15,6-дюймовый дисплей, процессор Intel Coffee Lake-H и графика NVIDIA GeForce.

Новые ноутбуки ждет ряд улучшений и дополнений. Так, например, производитель предложит версии с дисплеями, частота обновления которых - 144 Гц против 60 Гц, которые были у предшественника.

Касательно графики, все новинки будут укомплектованы GeForce GTX 1660 Ti.

Кроме того, предположительно игровые ноутбуки Xiaomi получат накопители PCle SSD и клавиатурой с многоцветной подсветкой.

Как скоро мы  с вами, дорогие читатели, увидим эти устройства, пока не сообщается. О ценах также никаких данных нет.


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