рынок игровых ноутбуков вырос в 12 раз за 5 лет

2 мая 2019, 15:16

Компания Nvidia, производитель чипов для ноутбуков, сообщила, что рынок игровых ноутбуков увеличился более чем в 10 раз за последние пять лет и достиг более 12 миллиардов долларов.

Эти впечатляющие данные были обнародованы в конце 2018 года, чтобы убедить инвесторов в хорошем состоянии рынка графических процессоров, невзирая на охлаждение рынка криптовалют. В этом году компания с целью увеличения продаж расширит свой портфель ноутбуков Max-Q.

Перспективы рынка игровых ноутбуков также кажутся блестящими и корпорации Intel. На пресс-брифинге GDC о 9-м поколении Core H-серии компания спрогнозировала 19% рост продаж игровых ноутбуков в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Intel готова инвестировать еще больше средств в индустрию компьютерных игр, готовя к выходу в следующем году дискретный графический процессор.