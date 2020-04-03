NVIDIA и партнеры представят 100 новых моделей ноутбуков с графикой GeForcе

3 апреля 2020, 12:45

OEM-партнеры компании NVIDIA выводят на рынок более 100 новых производительных моделей ноутбуков в тонких и легких корпусах на базе графических процессоров NVIDIA GeForce, включая GeForce RTX 2080 SUPER и 2070 SUPER.



В новую волну вошли и модели на базе GPU RTX 2060, цена которых стартует от $999. В основе всех новых платформ лежит архитектура NVIDIA Turing, которая включает специальные аппаратные RT-ядра для трассировки лучей и тензорные ядра для ускорения искусственного интеллекта в реальном времени, чтобы обеспечить высокую производительность и высокое качество изображения в самых популярных сегодня играх и приложениях для работы с контентом.



Многие модели выполнены в дизайне Max-Q от NVIDIA, что гарантирует максимальную производительность и энергоэффективность работы мобильной платформы.



«Чуть более полутора лет назад, с внедрением трассировки лучей, NVIDIA изменила мир графики, и игры стали выглядеть и ощущаться совершенно иначе, - говорит Джефф Фишер (Jeff Fisher), старший вице-президент по геймингу в NVIDIA. – Доступность RTX в ноутбуках всего за $999 – это отличная новость. А благодаря дизайну Max-Q у потребителей будет хороший выбор тонких и легких ноутбуков во всех ценовых категориях».



Обновленная технология Max-Q: ноутбуки еще тоньше, легче и энергоэффективнее Представленная несколько лет назад технология NVIDIA Max-Q полностью изменила представление об игровых ноутбуках, создав новый класс мощных, но при этом тонких и легких систем, каких раньше просто не существовало. Обновленная технология Max-Q удваивает энегргоэффективность и включает новые возможности, еще больше повышающие производительность и время работы от батареи:



Dynamic Boost — Гибкое, покадровое перераспределение нагрузки между GPU и CPU повышает общую игровую производительность. Dynamic Boost работает автоматически и адаптивно, не повышая общее энергопотребление системы.

Low Voltage GDDR6 — NVIDIA вместе с партнерами удалось добиться увеличения эффективности подсистемы памяти: новая низковольтная память GDDR6 работает еще производительнее.

Advanced Optimus — Новая технология вывода изображения повышает время работы от батареи и обеспечивает плавный геймплей вкупе с технологией NVIDIA G-SYNC®. Advanced Optimus® управляет назначением GPU для вывода изображения, динамически переключая нагрузку между GPU без необходимости в перезагрузке системы.

Next-Generation Regulator Efficiency — Регуляторы напряжения нового поколения помогают оптимизировать работу системы, снижая энергопотребление GPU при общем повышении производительности.

Deep Learning Super Sampling 2.0 — Улучшенная нейросеть глубокого обучения DLSS 2.0, которая работает на базе специальных тензорных ядер графических процессоров RTX, повышает кадровую частоту графики, создавая красивые и четкие изображения в играх. Она позволяет установить максимальные настройки трассировки лучей при повышенном разрешении и увеличенном до 20% времени работы от батареи.



Новые ноутбуки RTX STUDIO для создателей контента



NVIDIA также представила 10 новых ноутбуков RTX Studio на базе графических процессоров RTX SUPER и новейших центральных CPU 10-го поколения от Intel. Новинки от Acer, Gigabyte, MSI и Razer являются лучшим выбором для создателей контента, которым нужна максимальная работа в приложениях видео и 3D.



Уже 45 ведущих приложений для работы с графикой, таких, как Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, AutoDesk Arnold, Blender, получили поддержку RTX-ускорения с помощью RT-ядер в GPU RTX.

Помимо новых ноутбуков RTX STUDIO, для российских создателей контента стали впервые доступны настольные системы для работы и творчества от известного производителя HYPERPC.



Новые RTX-ноутбуки для геймеров и всех, кто работает с контентом, поступят в продажу после 15-го апреля через партнеров компании по всему миру. Характеристики, конфигурации и цены могут зависеть от регионов и партнеров. Спектр ноутбуков будет включать модели от Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и других производителей.



Ноутбуки на базе GeForce RTX 2060 по цене от $999 включают модели Acer Nitro 5, ASUS ROG G512, HP Omen 15, Lenovo Y540 и MSI GF65 Thin. Позже этот список пополнят другие новинки.