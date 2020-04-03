Игровые устройства Lenovo Legion оборудуют новейшими технологиями NVIDIA и Intel

3 апреля 2020, 11:45

Lenovo анонсировала новые игровые устройства Legion 5і и Legion 7і, которые оборудовала видеокартами последнего поколения NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с технологией Max-Q и передовыми мобильными процессорами Intel Core серии H 10-го поколения.

Новинки станут первыми ноутбуками с поддержкой "умной" технологии от NVIDIA, которая оптимизирует работу устройства.

Lenovo Legion 7і благодаря видеокарте GeForce RTX SUPER с технологией Max-Q позволит геймерам наслаждаться высокой тактовой частотой и более реалистичным изображением в играх класса ААА. Еще одну новинку – Lenovo Legion 5і – оборудовали видеокартой RTX 2060 (в максимальной конфигурации). Благодаря поддержке технологии NVIDIA G-SYNC ноутбуки будут обеспечивать более плавный геймплей.

Игровые устройства серии Legion первыми получат технологию NVIDIA Advanced Optimus, которая повышает эффективность работы аккумулятора.

Разработанная совместно с NVIDIA, новая технология определяет нагрузку графического процессора и автоматически активирует дискретную или интегрированную видеокарту в соответствии с ресурсными потребностями приложений. Это помогает не только продлить время работы в автономном режиме при незначительных нагрузках, но и обеспечить максимальную производительность и кадровую частоту во время игры.

