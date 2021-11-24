Lenovo Legion 5 Pro уже в Украине

24 ноября 2021, 9:45

Компания Lenovo представила на украинском рынке новые ноутбуки игрового бренда – Lenovo Legion 5 Pro и 5i1 Pro.

Устройства отличаются стильным, сдержанным дизайном и высокой производительностью, поэтому пригодятся для рабочих задач и отдыха за любимыми играми. Ноутбук Lenovo Legion 5i Pro оборудован процессором Intel Core i7 11-го поколения, а Lenovo Legion 5 Pro – AMD Ryzen 7 5800H. Одно из главных преимуществ устройств – видеокарта NVIDIA GeForce RTX, которая позволяет пользователю с головой окунуться в мир высокопроизводительных игр.



В душе геймер, а по призванию контент-мейкер? Инженеры компании Lenovo создали Legion 5 Pro и 5i Pro, чтобы удовлетворить потребности заядлых игроков и создателей графических изображений или видеороликов. Благодаря процессору AMD Ryzen 7 5800H (в максимальной конфигурации) с частотой до 4.4 ГГц пользователь сможет работать с графическими и видеоредакторами или наслаждаться игровыми новинками. Ноутбук с процессором Intel Core i7-11800Н (в максимальной конфигурации) с максимальной тактовой частотой до 4.5 ГГц обеспечит бесперебойную работу в требовательных приложениях.

Ноутбуки оснащены видеокартой NVIDIA GeForce, отвечающей за продуктивную работу с графикой и прохождение игр класса ААА без сбоев и задержек. Lenovo Legion 5i Pro оснащен NVIDIA GeForce RTX 3050Тi объемом 4 Гб, мощностью до 95 Вт2. Lenovo Legion 5 Pro доступен с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 объемом 8 Гб и мощностью до 140 Вт. Модели оснащены оперативной памятью до 16 Гб и SSD-накопителем до 512 Гб.Ноутбуки серии Legion оснащены “умной” системой охлаждения Legion Coldfront 3.0, которая поддерживает стабильный температурный режим процессора и видеокарты даже при многочасовых нагрузках. Legion 5 Pro и 5i Pro получили новый тип воздушно-капельной системы охлаждения между кулерами, интеллектуальную систему забора воздуха, два вентилятора с турбонаддувом, отверстия под клавиатурой и четырехканальной выводной системой. Для обеспечения работы без потери производительности, поглотители тепла получили дополнение в виде нового "умного" режима Legion Coldfront 3.0 для оптимизации системы в самых требовательных играх.

Технология Q Control 4.0 позволяет настраивать скорость вентилятора и напряжение исходя из потребностей конкретной задачи, что позволяет продлить время работы или достичь максимальной мощности. Нужно включить максимальные настройки во время игры? Технология позволяет вручную переключаться между тепловыми режимами Quiet, Balance и Performance и поможет оставить всех соперников далеко позади.

Ноутбуки оснащены клавиатурой Legion TrueStrike с мгновенным откликом и более комфортным ходом клавиш, что обеспечивает приятные ощущения от нажатия. Это позволяет набирать текст и побеждать врагов с высокой скоростью и точностью. Инженеры Lenovo обновили раскладку и теперь на клавиатуре выделены большие клавиши со стрелками, цифровой блок, медиа-клавиши и сенсорная панель.

Модели Lenovo Legion 5 Pro и Legion 5i Pro поддерживают технологию Advanced Optimus3 от NVIDIA. Технология анализирует показатели видеокарты и автоматически переключает изображение между интегрированной и дискретной видеокартами, с целью оптимизации и экономии заряда батареи. С помощью Advanced Optimus модели Lenovo Legion эффективно используют преимущества iGPU и eGPU в устройстве и достигают максимальной частоты кадров без дополнительных настроек.



Новые ноутбуки Lenovo Legion 5 Pro и 5i Pro – устройства с 16-дюймовым дисплеем с разрешением QHD (2560x1600 пикселей) и соотношением сторон экрана 16:10. Игровые баталии обычно длятся много часов? Ноутбуки сертифицированы организацией TÜV, что доказывает эффективную защиту зрения от синего излучения экрана. Дисплеи Legion 5 Pro и Legion 5i Pro получили на 34% большую плотность пикселей по сравнению со стандартным разрешением Full HD с диагональю 15,6 дюймов. Также устройства поддерживают технологии Dolby Vision и VESA DisplayHDR 400. Экран обеспечивает 100% охват цветового пространства sRGB и максимальную яркость экрана до 500 нит. Финальная битва и нужно вырваться вперед, чтобы победить соперников? В этом геймеру поможет технология OverDrive, что обеспечивает частоту обновления экрана до 165 Гц и время отклика 3 мс.

Аудиосистема с решением Nahimic обеспечит объемное звучание и позволит услышать даже тихие шаги соперника во время битвы. Звук поразит четкостью и глубиной и поможет полностью погрузиться в игровой процесс, насладиться любимой музыкой и общаться с другими членами команды.

Ноутбуки можно приобрести в двух цветовых решениях: Legion 5 Pro доступен в белом цвете (Stingray White), а Legion 5i Pro – в сером оттенке (Storm Grey). Корпус из авиационного алюминия отвечает за долговечность и прочность. Вес устройства 2,45 кг, что позволяет удобно пользоваться ноутбуком в любом месте. Нужно срочно выполнить рабочую задачу, а зарядки нет под рукой? Legion 5i Pro обеспечивает автономную работу до 7,2 часов4, а Legion 5 Pro до 8,1 часов в hybrid mode.

С новинками от Lenovo удобно работать где угодно, ведь Legion 5 Pro и 5i Pro оснащены новейшим стандартом беспроводной связи Wi-Fi 65, а также Bluetooth 5.1. Для комфортных игр и работы устройства оборудованы необходимыми разъемами, в частности USB Type-C, Ethernet, combo jack и HDMI. Для устройств бренда Legion также доступны аксессуары для блестящих побед, создания красивого контента и работы из любой точки мира.

Новинки Lenovo Legion доступны для предзаказа по цене:

• Lenovo Legion 5 Pro от 59 999 грн

• Lenovo Legion 5i Pro от 39 999 грн (декабрь)

Технические характеристики Lenovo Legion 5 Pro и 5i Pro

Процессор: Intel Core i7-11800H (в максимальной конфигурации) или AMD Ryzen 7 5800H (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Home или Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 16 дюймов, IPS, QHD (2560x1600 пикселей), яркость до 500 нит, антибликовое покрытие (в максимальной конфигурации)

Графика: NVIDIA GeForce RTX 3050Ti или NVIDIA GeForce RTX 3070 (в максимальной конфигурации)

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4

Накопитель: до 1 ТБ SSD, с возможностью создания двух хранилищ (dual-channel capable)

Аудиосистема: Nahimic Audio, 2 микрофона по 2 Вт

Порты: 4 x USB 3.2 Gen 1 (в т. ч. один Always On), USB 3.2 Type-C Gen 2, 2 х Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet, combo jack 3.5mm

Батарея: 80 Вт/ч, с поддержкой технологии Rapid Charge Pro

Сети: WiFi 802.11 ax (WiFi 6), Bluetooth 5.1

Габариты: 356 x 264,2 x 26,85 мм

Вес: 2,45 кг

Цвет: серый (Storm Grey) и белый (Stingray White)