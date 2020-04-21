Новое поколение устройств бренда Legion от Lenovo

21 апреля 2020, 12:15

В 2020 году компания Lenovo готовит масштабное обновление геймерских ноутбуков и ПК бренда Legion.

Устройства будут усовершенствованы в соответствии с потребностями геймеров для полного погружения в игровой процесс. Новый уровень гейминга обеспечат обновленная клавиатура TrueStrike и улучшенная система охлаждения Legion Coldfront 2.0. Благодаря гибридному режиму, технологиям NVIDIA® Advanced Optimus11 и Rapid Charge Pro14 аккумуляторы новинок демонстрируют лучшую автономность. Дисплеи с поддержкой Dolby Vision® и технологии OverDrive Support с частотой обновления 240 Гц (опционально) обеспечивают моментальный отклик во время игры.

Новинки оборудованы последними версиями мобильных процессоров Intel Core серии Н 10-го поколения или AMD Ryzen 4000 и графическими процессорами до NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti или RTX 2080 SUPER с технологией Max-Q. Более высокая тактовая частота и реалистичность изображения сделает новое поколение устройств Legion еще более неудержимым. В линейке 2020 года будут представлены ноутбуки Legion 7i, Legion 5i1, Legion 5, Legion 5Pi и Lenovo ideapad Gaming 3i1 для геймеров-новичков, а также два новых игровых ПК: Legion Tower 5i1 и ideacentre Gaming 5i1. Традиционно сдержанный внешний вид устройств сочетается с мощным «железом» внутри и передовым программным обеспечением для новых побед в кибербаталиях.



Обновленные устройства Legion предлагают целый набор функций, обеспечивающих новый уровень игровой производительности. Технологии, которые уже доказали свою эффективность, были дополнительно оптимизированы. Например, клавиатура Lenovo Legion TrueStrike подойдет не только для профессионального геймплея, но и для продуктивного набора текста. Вдохновленная богатым наследием инновационных клавиатурных технологий Lenovo, Legion TrueStrike предлагает особый игровой опыт. Стопроцентное срабатывание функции Anti-ghosting, мгновенный отклик и «мягкая посадка» переключателей, которые имитируют глубокое нажатие клавиш независимо от уровня приложенной силы, инженеры объединили для достижения неповторимой точности.

Система охлаждения нового поколения Lenovo Legion Coldfront 2.0 позволит геймерам переосмыслить производительность. Coldfront 2.0 сохраняет устройство Lenovo Legion тихим и прохладным благодаря усовершенствованному сочетанию аппаратного и программного обеспечения, что способствует лучшему воздушному потоку и помогает избежать нагрева. Поддержка технологии Dual Burn обеспечивает максимальную производительность процессора и видеокарты для наиболее высокой кадровой частоты без снижения производительности. Устройство не будет нагреваться даже при максимальных нагрузках благодаря оптимальному размещению теплопроводов, которые отводят тепло от материнской платы. Охлаждение ноутбуков Legion 7i и Lenovo Legion Y740Si происходит благодаря системе на основе испарительных камер (Vapor Chamber Cooling System), которая позволяет эффективно отводить тепло.

Инженеры компании работали также над продолжительностью почти бесшумной работы устройств в автономном режиме. Гибридный режим в рамках программного обеспечения Lenovo Vantage, позволяет пользователю при необходимости вручную отключать графический процессор для продления времени автономной работы. Технология Advanced Optimus11, разработанная совместно с NVIDIA, также способствует увеличению времени работы на одном заряде благодаря динамичному переключению между интегрированным графическим процессором и дискретной видеокартой в зависимости от сценариев использования. Система Lenovo Q-Control 3.0 позволяет выбирать одну из трех скоростей работы вентилятора (тихий, сбалансированный, продуктивный) в зависимости от нагрузки. Функция Rapid Charge Pro обеспечивает 50% заряда аккумулятора за 30 минут14.



Перед созданием нового поколения игровых устройств Legion инженеры, дизайнеры и специалисты по анализу пользовательского опыта Lenovo глубинно исследовали «инсайты» пользователей, собранные в многолетних исследованиях и опросах. Благодаря этому были разработаны более совершенные высокопроизводительные устройства для комфортного геймплея при любых условиях.

Почти половина опрошенных геймеров со всего мира ответили, что они используют свои игровые ПК не только для игр, но и для повседневных задач.4 Список обязательных параметров игрового устройства возглавили отличная графика, мощный процессор и возможности памяти.4 То, как и с кем играют люди, как долго и на скольких устройствах – все эти факторы также влияют на выбор ПК.

Проведенное исследование еще раз подтверждает, что дизайн устройства не должен «говорить» о том, что его владелец геймер. Люди берут свои игровые устройства на работу и пользуются ими для других целей, например, создания контента или просмотра потоковых видео на Twitch™ и любимых видеокомпиляций с Apex Legends на YouTube. Компания Lenovo сегодня создает инновационные геймерские устройства под управлением Windows 10 с усовершенствованными клавиатурами и размещением веб-камеры, более широким выбором процессоров, лучшей автономностью, а также эффективной системой охлаждения для сохранения «хладнокровия» даже во время самых ожесточенных баталий.



Сервис Lenovo Legion Ultimate Support с момента приобретения позволит геймерам максимально наслаждаться любимыми играми и при необходимости получать дельные технические советы от службы поддержки. Такая возможность бесплатно доступна в течение одного года.5 Пользователи могут получить не только ответы на свои вопросы от работников сервиса, но и узнать о малоизвестных способах оптимизации работы устройства и приемах настройки программного обеспечения. По результатам опроса клиентов, сервис Lenovo Legion Ultimate Support получил самый высокий показатель в удовлетворенности6 и значительно превзошел ожидания пользователей.

Новый премиальный ноутбук Lenovo Legion 7i создан специально для заядлых геймеров. Модель оборудована 15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и 100% покрытием цветового пространства Adobe sRGB для воспроизведения захватывающих визуальных эффектов. Поддержка технологии расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400 позволяет наслаждаться сверхвысокой детализацией изображения.

Корпус новинки выполнен из металла, имеет изящный серый цвет и вес 2,1 кг. Мультизадачность, стриминг или создание контента станут еще проще благодаря мощным мобильным процессорам Intel Core i9 серии Н 10-го поколения (в максимальной конфигурации), накопителю до 1 ТБ PCIe SSD8, а также оперативной памяти до 32 ГБ DDR4.

Частота обновления изображения до 240 Гц уменьшает время отклика до 1 мс благодаря технологиям OverDrive и NVIDIA G-SYNC. Поэтому пользователи смогут сполна насладиться играми класса ААА. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с поддержкой технологии Max-Q (опционально) позволяет открыть новый уровень реалистичности изображения в игре благодаря улучшению воспроизведения световых эффектов. Полностью погрузиться в игровой процесс помогут насыщенные цвета с Dolby Vision и звуковое сопровождение акустической системы Dolby Atmos, которые создает эффект присутствия.

Благодаря функции пониженного расхода заряда батареи мощный аккумулятор на 80 Вт/ч в Lenovo Legion 7i обеспечивает до 8-9 часов автономной работы9, а тонкий адаптер питания10 удобно брать с собой. Функция Rapid Charge Pro позволяет восстановить до 50% заряда всего за 30 минут.

Тактильные ощущения во время взаимодействия с клавиатурой и ее раскладка также влияют на победы. Наследие Lenovo в сфере инновационных клавиатурных технологий вдохновила инженеров на создание Lenovo Legion TrueStrike. Клавиатура обеспечивает неповторимую точность благодаря стопроцентному срабатыванию функции Anti-ghosting, мгновенному отклику клавиш и «мягкой посадке» переключателей.

Клавиши флагманского Lenovo Legion 7i подсвечиваются более 16 миллионами вариантов цветовых сочетаний благодаря программному обеспечению Corsair iCUE. Ноутбуки Lenovo Legion 5i1 и Lenovo Legion 5 имеют глубокий ход клавиш (до 1,5 мм) и дополнительные 4 зоны с подсветкой RGB. Клавиатуры всех ноутбуков Lenovo Legion получили специальное покрытие, которое предупреждает стирание букв и надписей, а также износ от нажиманий кончиками пальцев. Модели оснащены полноразмерными клавишами, в том числе стрелками, цифровым блоком, большим трекпадом и специальными медиа-клавишами.

Самый тонкий и легкий игровой лэптоп Lenovo Legion Y740Si, который весит всего 1,7 кг, был представлен на CES 2020. Модель оборудована мобильным процессором Intel Core i9 серии H 10-го поколения, 15-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4К (3840x2160 пикселей), поддержкой технологии расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400 и Dolby Vision, а также стопроцентным покрытием цветовой гаммы RGB. Когда же начинаются настоящие развлечения, пользователь с легкостью может изменить режим производительности, нажимая комбинацию Fn+Q для запуска Lenovo Q-Control 2.0. Для самого высокого уровня FPS стоит подключить внешнюю видеокарту Lenovo Legion BoostStation.



Дополнительно повысить производительность в играх пользователи смогут благодаря усовершенствованной функции Lenovo Q-Control 3.0. Теперь она доступна на новых ноутбуках Lenovo Legion 7i, 5Pi, 5i1 и 5, а также на настольном ПК Lenovo Legion Tower 5i1. Достаточно включить режим высокой производительности, чтобы увеличить кадровую частоту и повысить напряжение питания процессора. Хочешь посмотреть лучшие киберспортивные стримы? Переключайся на тихий режим, чтобы не разряжать аккумулятор и снизить шум вентилятора. Не тратить время на переключение поможет установление сбалансированного режима, тогда система автоматически подстроится под открытые программы.

Система охлаждения Lenovo Legion Coldfront 2.0 также повышает производительность устройства благодаря встроенной испарительной камере и обновленной матрице тепловых датчиков. Двойная система вентиляции, которая состоит из 73 кулеров с крыльчаткой из жидкокристаллического полимера, оптимизирует работу четырех специализированных тепловых каналов для циркуляции воздуха с максимальной скоростью. Поддержка технологии Dual Burn также усиливает работу центрального и графического процессоров для достижения максимальной производительности во время игры.

Независимо от того, увлекается пользователь играми или нет, он требует новых возможностей и мобильности от своей «машины». С помощью программного обеспечения Lenovo Vantage можно вручную отключить видеокарту или G-SYNC через гибридный режим для увеличения времени работы аккумулятора.

Компания всегда прислушивается к потребностям и пожеланиям своих пользователей. Поэтому инженеры Lenovo вместе с командой NVIDIA работали над разработкой более удобного и быстрого способа управления настройками интегрированной графики с помощью технологии Advanced Optimus11.

Отдельные модели игровых ПК Lenovo Legion станут первыми устройствами с поддержкой новой технологии Advanced Optimus11, которая на основе физических характеристик видеокарт NVIDIA может «интуитивно определить», какой из графических источников системы лучше всего подходит для текущей нагрузки.

В зависимости от того, что делает пользователь: играет в ресурсоемкие игры или выполняет рабочие задачи, технология Advanced Optimus автоматически переключается между интегрированной (для легких нагрузок) и дискретной видеокартой. Это позволяет увеличить срок службы аккумулятора9 и без дополнительных настроек достичь максимальной кадровой частоты для плавного геймплея.



Лучшее устройство – это то, что создает наиболее увлекательный игровой опыт, удовлетворяет потребности пользователей и соответствует их бюджету. Именно такой выбор устройств предлагает компания Lenovo.

Созданный для побед, игровой ноутбук Lenovo Legion 5Pi получил 15-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления до 240 Гц, разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и яркостью до 500 нит. Дисплей получил сертификацию по стандарту VESA DisplayHDR 400 и поддерживает технологию Dolby Vision, благодаря этому изображение приобретает чрезвычайной четкости.

В максимальной конфигурации этот «железный зверь» работает на базе мобильного процессора Intel Core i7 серии Н 10-го поколения, оборудован дискретной видеокартой NVIDIA GeForce® RTX 2060 и полноразмерной клавиатурой Lenovo Legion TrueStrike с функцией Anti-ghosting.

Портативный Lenovo Legion 5Pi весом 2,5 кг и толщиной менее трех сантиметров поддерживает стандарт последнего поколения беспроводной связи Wi-Fi 612, поэтому идеально подходит для онлайн-гейминга и проведения стримов. Пользователям доступны конфигурации с накопителем до 1 ТБ PCIe SSD8, этого хватит даже самым заядлым геймерам. Корпус устройства выполнен в стильном минималистичном дизайне серого цвета (Iron Grey) с буквой «Y», которая подсвечивается белым цветом. Динамики Harman Kardon® и поддержка технологии Dolby Atmos13 создадут мощное динамичное звучание и подарят невероятные впечатления во время игры или просмотра фильмов.

Lenovo Legion 5Pi комплектуется аккумулятором до 80 Вт/ч и может работать до 8 часов в автономном режиме.9 Благодаря функции Rapid Charge Pro и адаптеру питания типа Slim AC10 достаточно полчаса, чтобы восстановить заряд до 50%.

Топовые ноутбуки Lenovo Legion 5i1 и Lenovo Legion 5 работают на базе операционной системы Windows 10 и доступны в различных конфигурациях. Модель Lenovo Legion 5i1 пользователи могут выбрать в двух размерах: 15 или 17 дюймов, с новейшими мобильными процессорами Intel Core серии H 10-го поколения и графикой NVIDIA GeForce. Также доступны первые игровые ноутбуки Lenovo Legion 5 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 4000 серии H.

Lenovo Legion 5i с диагональю 15 дюймов оснащен IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), яркостью до 500 нит и частотой обновления до 240 Гц (144 Гц для 17-дюймовой модели). Дополнительные преимущества от просмотра визуального контента обеспечит поддержка расширенного динамического диапазона DisplayHDR 400 в сочетании с технологией Dolby Vision. Lenovo Legion 5i оборудовали процессорами Intel и дискретными видеокартами GeForce RTX 2060 (в максимальной конфигурации), поэтому устройство справится с любыми нагрузками. Независимо от диагонали модель оснащена памятью DDR4 до 16 Гб, 1 TB PCIe SSD-накопителем8 и клавиатурой Lenovo Legion TrueStrike с функцией Anti-ghosting и подсветкой (опционально). Вес устройства составляет 2,5 кг для 15-дюймовой модели и 2,98 кг для 17-дюймовой.

Устройства Lenovo Legion 5 с диагональю 15 дюймов доступны с мобильными процессорами AMD Ryzen 7 4800 серии H (в максимальной конфигурации). Плавную передачу изображения во время игры обеспечивают частота обновления 144 Гц и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060.

Все модели Lenovo Legion 5i1 и 5 поддерживают последний стандарт беспроводной связи Wi-Fi 612 и технологию Dolby Atmos13. Новинки доступны в черном цвете (Phantom Black), получили до 8 часов автономной работы и поддерживают функцию Rapid Charge Pro.14

Для геймеров, которым нужна настоящая домашняя боевая станция, был разработан мощный настольный ПК Lenovo Legion Tower 5i1. Система жидкостного охлаждения (опционально) позволяет наслаждаться игрой на максимальных настройках без лишнего шума и нагрева.

Новинка оборудована дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (в максимальной конфигурации), которая обеспечивает сверхскоростную кадровую частоту и разрешение более 4К15 по разумной цене. Устройство получило прохладную голубую LED и RGB подсветки внутри корпуса, которыми можно наслаждаться благодаря прозрачным боковым панелям.

