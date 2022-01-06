Lenovo Legion представил новинки для геймеров

6 января 2022, 11:15

На выставке CES 2022 компания Lenovo представила ряд новинок, созданных для геймеров, среди которых – ПК, мониторы, аксессуары, программное обеспечение и услуги.

Линейку Lenovo Legion дополнили мощные ноутбуки Lenovo Legion 5i1 Pro и Lenovo Legion 5 Pro с диагональю 16 дюймов и усовершенствованные Lenovo Legion 5i и Lenovo Legion 5 с диагональю 15 дюймов. Устройства оснащены операционной системой Windows 11, мобильными процессорами нового поколения AMD Ryzen и Intel Core и новейшими графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX.

С момента создания первого устройства Lenovo Legion, основная задача бренда – делать современные игры увлекательными и инклюзивными. На выставке CES 2022 бренд снова демонстрирует стремление обеспечить геймеров всех уровней и создателей контента оборудованием для непревзойденного игрового процесса и производительности. Теперь они могут наслаждаться высококлассными развлечениями премиум-класса и играть дома, из общежитий, киберспортивных арен или любого другого места и одновременно выглядеть стильно и эффектно.

Дополняют линейку три новых монитора. Первый – Lenovo Legion Y25-30 – дисплей с минимальной задержкой и стильным дизайном для профессиональных геймеров, ищущих возможность улучшить свои показатели во время игры. Еще две новинки – Lenovo G27qe-20 и Lenovo G24qe-20, отмечены сертификатом Eyesafe и обеспечивают низкий уровень излучения синего света. Созданные на основе многолетнего опыта игровые устройства Lenovo обеспечивают максимальную производительность в киберспортивных соревнованиях. Неудивительно, что Lenovo Legion из года в год остается официальным поставщиком ПК и мониторов для Apex Legends Global Series.

Однако даже самое лучшее оборудование можно усовершенствовать благодаря инновационным программным обеспечением. Именно поэтому компания Lenovo разработала Legion Arena2 – приложение для устройств, позволяющее геймерам легко объединить любимые игры из нескольких платформ в одну библиотеку. Теперь можно искать, запускать игры и наслаждаться ими в пределах одной системы.

Все эти элементы являются частью большой концепции Lenovo, направленной на создание экосистемы "умных" технологий Lenovo Legion, увлекательных сервисов и программных решений. Эти решения ориентированы на высококонкурентный геймплей, когда для победы важна каждая секунда.



Прежде чем игрок получит шанс соревноваться в турнире, он должен отточить свои навыки на проверенном в боях продуктивном игровом ноутбуке. Lenovo Legion 5i Pro и Lenovo Legion 5 Pro – первая в мире серия3 16-дюймовых игровых ноутбуков с разрешением WQHD+ (2960x1600 пикселей) и адаптивной частотой обновления до 240 Гц4. Чтобы убедиться в максимальной производительности устройств, их протестировали независимые профильные организации.

Устройства отмечены сертификатом Gold Label от TÜV Rheinland5 в категории высокопроизводительных игровых устройств. Это подтверждает, что они излучают меньше синего света и снижают его негативное воздействие, что особенно актуально при увеличении времени работы перед экраном. Продуманная конструкция ноутбука предлагает множество портов и слотов и поддерживает высокие показатели частоты обновления экрана до 240 Гц. В скором времени на рынке появятся устройства Lenovo Legion 5i/5 Pro, с которыми геймеры смогут самостоятельно адаптировать частоту обновления в диапазоне 240 Гц4, изменяя ее под собственные нужды. Иммерсивный опыт обеспечивает 16-дюймовый WQHD+ (2960x1600 пикселей) IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10. Увеличить конкурентное преимущество помогут 100% цветового охвата sRGB и скорость отклика до 3 мс6. Дисплей сертифицирован VESA DisplayHDR 400 и имеет яркость до 500 нит для гиперреалистичных впечатлений от просмотра. Технология Dolby Vision® гарантирует высокое качество изображения, что помогает погрузиться в реалистичные любимые развлечения, а плавность игрового процесса обеспечивает NVIDIA G-SYNC™, устраняя неприятный эффект разрыва кадра.

Пользователь больше не будет испытывать задержек во время напряженной игры благодаря улучшенному размещению антенны8 Wi-Fi 6, расширенной пропускной способности памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и накопителю PCle SSD Gen4 емкостью до 1 ТБ7. Емкость аккумулятора 80 Вт⋅ч и функция быстрой зарядки Super Rapid Charge позволяют заряжать устройство от 0% до 80% только за 30 минут9. Для безупречного игрового процесса и продуктивности в дороге новые модели поддерживают зарядку USB Type-C мощностью до 135 Вт, а компактный адаптер обеспечивает мощность от 230 до 300 Вт. Благодаря технологии машинного обучения искусственный интеллект оптимизирует работу аккумулятора Lenovo Legion. Чтобы перейти в интеллектуальный режим, достаточно нажать клавиши Fn+Q – это поможет повысить долговечность батареи и улучшить тепловые показатели устройства.

Ноутбуки оснащены новейшими процессорами 12-го поколения Intel Core i7-12700H или мобильными процессорами нового поколения AMD Ryzen 9-6900HX. В дополнение, геймеры получат на 15 Вт больше графической мощности по сравнению с прошлым поколением для лучшей частоты кадров во время игры. Добиться стабильной графической производительности можно с помощью нескольких оптимизированных конфигураций, которые доступны опционально. Они включают новейший графический процессор GeForce RTX 3070 Ti нового поколения от NVIDIA, который отлично справляется с играми AAA-класса. Игровые ноутбуки этой серии отличаются высокой производительностью и потребляемой мощностью до 165 Вт (Total graphics power, TGP).

Особого внимания заслуживает система охлаждения устройства, созданная специально для киберспортивных соревнований. Среди ее преимуществ – обновленная система вентиляторов, увеличенная площадь выхлопа и улучшенная компоновка тепловых трубок, которые эффективнее распределяют воздух для снижения температуры поверхности. Под процессором расположен медный радиатор для теплоотвода, помогающий рассеивать тепло, образующееся во время напряженных игровых баталий. Лопасти вентиляторов на ноутбуках Lenovo Legion стали тоньше на 40%, чтобы система работала тише. Среди новых преимуществ Legion Coldfront 4.0 – шумоподавление благодаря шумоизолированному корпусу.

Интеллектуальное шумоподавление стало главным улучшением ПО Nahimic® Audio от SteelSeries. Специально продуманная для геймеров система Nahimic Audio обеспечивает профессиональное качество звучания и отличные аудиоэффекты благодаря точному 10-полосному эквалайзеру. Он позволяет персонализировать звуковые частоты во время игры. Возможность настроить каждый диапазон отдельно помогает выделить важнейшие звуки и улучшить игровой процесс – например, четко слышать шаги врагов, минимизируя при этом посторонний шум. Два стереодинамика мощностью по 2 Вт позволяют геймерам оптимизировать окружающие звуки для получения увлекательных впечатлений от игры благодаря функции Nahimic "Easy Surround". Ее можно подключить к любой Bluetooth10 колонке, чтобы улучшить пространственное восприятие звука.

Ноутбуки доступны в двух оттенках: металлическом сером (Storm Grey) и перламутрово-белом (Glacier White)11. Прочный корпус серии Lenovo Legion 5 Pro стал тоньше по сравнению с предыдущим поколением. Он изготовлен из сплава алюминия и магния (Al+Mg), что обеспечивает исключительную легкость. Новый ноутбук отличается обрезанным дизайном крышки, петлями без выступов и электронным затвором для дополнительной защиты HD веб-камеры, расположенной сверху. Среди других ноутбуков эту серию отличают 4-зональная система подсветки Legion Spectrum RGB Lighting, разработанная специально для ПК Lenovo Legion, и продвинутая клавиатура Legion TrueStrike. Голубая подсветка, прекрасно сочетающаяся с ноутбуком в перламутрово-белом цвете, не оставит равнодушными пользователей, которые выберут эту опцию при покупке. Благодаря 17 индивидуальным цветным профилям, можно использовать все цвета радуги, чтобы визуально проявить себя. Обновленные настройки доступны через приложение Lenovo Vantage.

15-дюймовые ноутбуки Lenovo Legion 5i с процессором 12-го поколения Intel Core i7-12700H и Lenovo Legion 5 с мобильным процессором AMD Ryzen™ 9 6900HX могут похвастаться прекрасной игровой производительностью и безупречной работой в многозадачном режиме. Эти универсальные устройства созданы для всех желающих оставаться на связи где угодно, общаться и развлекаться не жертвуя производительностью. Тонкие и минималистичные ноутбуки оснащены опциональным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3060. Также можно выбрать вариант с GeForce RTX 3070 Ti с потребляемой мощностью (TGP) до 125 Вт и частотой ядра (Boost Clock) до 1485 МГц для еще более ярких впечатлений в играх.

Оба ноутбука доступны в сером (Storm Grey) и светло-сером (Cloud Grey) оттенках11. Клавиатуру Legion TrueStrike серого цвета можно кастомизировать для создания индивидуального стиля. Помогут в этом сменные колпачки для клавиш WASD. С помощью новой встроенной технологии Legion Spectrum RGB Lighting можно настраивать 4-зональную RGB или белую подсветку. Одна из наиболее интересных функций клавиатуры – индикатор уровня заряда устройства в клавиатуре. Как это работает? Когда ноутбук полностью заряжен, все цифровые клавиши в верхней части подсвечиваются, а когда устройство разряжается – клавиши гаснут одна за другой. Если появляется красное мерцание – пора искать розетку для подзарядки. Пользователи оценят эту опцию во время игр или напряженного рабочего дня.

Улучшенный ход клавиш в 1,5 мм благодаря плавной посадке позволил снизить уровень шума на 33%. Теперь можно печатать отчеты для работы или обучения, проводить ожесточенные баталии в любимой игре без привычного "щёлканья" клавиатуры. Кроме того, улучшенная система охлаждения, установленная в ноутбуках серии Lenovo Legion 5, более эффективно справляется с тепловыми нагрузками и работает тише. В новинках на 40% мощнее кулер с увеличенной площадью вытяжного ребра, что на 45% больше, чем у предыдущего поколения.

Портативный и на 15% тоньше, чем ранее, ноутбук обеспечивает большую мобильность. Еще одно значительное изменение в устройствах этой серии – улучшенная металлическая крышка из алюминия и магния, благодаря которой теперь можно наслаждаться прохладой металла корпуса! Панель камеры трансформировали, чтобы более комфортно поднимать крышку устройства одним пальцем. Удобные разъемы ввода-вывода на задней панели позволяют держать вплотную к корпусу любые адаптеры USB-C®, подключенные к компьютеру, чтобы быстро и беспрепятственно вынимать и прятать ноутбук в сумку или рюкзак.



Геймеры всех уровней обычно используют множество программ для оптимизации игрового процесса. Игры, размещенные на разных платформах, приложения, позволяющие проводить анализ, настраивать производительность и взаимодействовать с другими членами команды – все это сложно контролировать одновременно. "Перепрыгивание" между разными программами отнимает драгоценное время и добавляет ненужные сложности. Чтобы решить эту проблему, Lenovo запускает Legion Arena – игровую библиотеку, связанную со многими популярными платформами и интернет-магазинами. Она объединяет все компьютерные игры в одном легкодоступном централизованном хранилище.

В Legion Arena геймеры могут легко искать игры по названию и тематике, запускать или устанавливать их сразу из библиотеки. Пользователи будут видеть список популярнейших

Компания Lenovo предлагает пользователям Legion сделать что-то полезное для окружающей среды без чрезмерных усилий. Услуги возмещения выбросов CO2 (Lenovo CO2 Offset Service) ранее были доступны только владельцам устройств Lenovo для бизнеса. Теперь геймеры смогут одним нажатием клавиши компенсировать выбросы углекислого газа, связанные с производством и использованием приобретенного устройства. Как это сделать? При покупке пользователь может опционально принять участие в этой программе. Его вклад перечислят одному из нескольких проектов ООН по защите климата. К примеру, присоединиться к инициативам, помогающим улучшить возобновляемые источники энергии, уменьшить загрязнение воздуха или повысить безопасность утилизации отходов. Lenovo CO2 Offset Service позволяет людям, заинтересованным в борьбе с изменением климата, компенсировать влияние приобретенного устройства на окружающую среду.





Новый монитор Lenovo Legion Y25-30 с молниеносной частотой обновления 240 Гц предотвращает отставание во время игры и может стать для игрока билетом в высшую лигу. 24,5-дюймовый Full HD дисплей с IPS-матрицей обеспечивает 99% охват цветового пространства sRGB с точностью цветопередачи Delta E<2 и сертификацией VESA® DisplayHDR 400. Эти характеристики помогут сохранить концентрацию и позволят улавливать каждую деталь для более ярких впечатлений от просмотра.

Профессиональные геймеры точно оценят интеллектуальную технологию переменной частоты обновления (VRR) монитора, что обеспечивает более профессиональный опыт. Однако качественная цветопередача и два встроенных динамика мощностью 3 Вт позволят использовать его не только для игр, но и для работы с графическим дизайном, редактирования видео, а также для просмотра развлекательного и потокового контента в высоком качестве. Монитор оснащен функцией AMD FreeSync™ Premium13 для усовершенствования игрового процесса, а высококачественная модульная камера10 поможет отобразить самые важные моменты во время стриминга. Отблески и разрывы кадров больше не будут беспокоить игроков благодаря улучшенному времени отклика подвижного изображения (MPRT) в 0,5 мс и экстремально быстрому времени отклика в 1 мс.

Агрессивный, но утонченный дизайн эргономичной подставки с текстурированными деталями на задней панели и цветное оформление разъемов для подключения кабеля создает стильный и узнаваемый образ монитора Lenovo Legion. Игровые мониторы Lenovo оснащены технологией сниженного уровня синего света, чтобы защитить геймеров от сухости глаз после длительных баталий. Технология обеспечивает просмотр без нагрузки на глаза и без искажения цвета. Благодаря этому монитор Legion Y25-30 и новые модели начального уровня Lenovo G27qe-20 и Lenovo G24qe-20 получили сертификаты Eyesafe.

Мониторы Lenovo серии G, предназначенные для геймеров-любителей и опытных любителей баталий, социально активных игроков и молодых профессионалов, обеспечивают бескомпромиссную производительность со временем отклика (MPRТ) 1 мс. Они позволяют эффективно балансировать между обучением, работой и играми в свободное время.

Когда дело доходит до игр или просмотра боевиков, другим устройствам на рынке сложно превзойти частоту обновления до 100 Гц за столь хорошую цену. Вместе с частотой обновления до 110 Гц на обоих мониторах легко избавиться от разрывов кадров и бликов. Для большего комфорта стоит лишь отрегулировать монитор в более удобное положение, а чтобы настроить параметры дисплея для конкретной игры, достаточно открыть Lenovo Artery и интуитивно понятно подобрать параметры.

Перед выходом на профессиональную арену геймеры должны научиться выполнять сотни действий в течение минуты. Только периферийные устройства, разработанные для более плавного игрового процесса, могут идти в ногу с такой мощностью на самом высоком уровне. Сверхлегкая беспроводная игровая мышь Lenovo Legion M600s Wireless Gaming Mouse весом менее 75 г разработана для того, чтобы обеспечить профессиональных геймеров большим контролем и меньшим количеством лишних движений. Инженеры оптимизировали ее для разных вариантов держания: хват всей рукой или только пальцами, для левшей и тех, кто работает правой рукой. Также она очень универсальна – ее можно использовать в беспроводном режиме для передачи данных без потерь со скоростью менее 1 мс с частотой 2,4 ГГц, через Bluetooth или кабель USB-C. Мышь отличается впечатляющими световыми эффектами благодаря 16,8 миллионам цветов.

Встроенный оптический сенсор Pixart 3370 с разрешением 19 тысяч пикселей на дюйм (DPI) и долгое время автономной работы – до 70 часов на одном заряде – приведут обладателя Lenovo Legion M600s к победе. Технология быстрой зарядки через USB-C позволит полностью обновить ресурс всего за 90 минут и сосредоточиться на результате, не отвлекаясь на подзарядку. Основание выполнено из 100-процентного политетрафторэтилена (PTFE) – синтетического полимера, известного тем, что имеет один из самых низких коэффициентов трения среди всех твердых материалов, в результате чего аксессуар обеспечивает быстрое скольжение. Молниеносный отклик и 80 миллионов кликов, которые возможны благодаря оптическому микропереключателю для легкого управления, не дадут упустить ничего важного.

Игровая мышь Lenovo Legion M300 RBG Gaming Mouse весом всего 61 грамм – это еще одно мощное оружие в арсенале геймера, не требующее значительных затрат. Ее портативный дизайн, подходящий левшам и правшам, обеспечивает высокий уровень производительности благодаря 8000 DPI и скорости 220 дюймов в секунду (IPS). В комплект входят ультрамягкий кабель для минимального сопротивления и механический переключатель, обеспечивающий до 10 миллионов нажатий, для эффективного набора текста и игр.