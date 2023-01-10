Lenovo представляє найпотужніші у світі 16-дюймові ігрові ноутбуки з підтримкою

10 января 2023, 13:15

Компанія Lenovo на CES 2023 представила новітню лінійку готових до кібербою ПК, моніторів і аксесуарів Lenovo Legion, яка встановлює новий стандарт у комп’ютерних іграх на 2023 рік та дає геймерам перевагу для очолення турнірних таблиць.

Новинки від Lenovo дозволяють використовувати всю потужність ігор для ПК, відкриваючи свободу перемагати конкурентів завдяки продуктивності, керованій штучним інтелектом. Абсолютною новинкою у 2023 році є чіп Lenovo LA AI, перший у світі спеціалізований чіп ШІ встановлений в ігрових ноутбуках1 Lenovo Legion Pro 7 і 7i (16”, 8) та Lenovo Legion Pro 5 і 5i (16”, 8). Lenovo AI Engine+, що працює на базі чіпа Lenovo LA AI, використовує програмний алгоритм машинного навчання для оптимального налаштування системи. Чіп використовує програмне машинне навчання, що збирає дані через Lenovo Vantage, аби допомогти відстежувати FPS в грі та динамічно його налаштовувати для досягнення найвищої дієвості. Пропонуючи на 15% вищий показник TDP, цей чіп і програмне забезпечення для машинного навчання дозволяє ноутбукам серії Legion Pro забезпечувати кращу ефективність у порівнянні з попередніми поколіннями. Ноутбуки Lenovo Legion Pro 7i та Lenovo Legion Pro 5 і 5i також оснащено функцією Tobii Horizon, що забезпечує безредукторне відстеження положення голови для додаткового рівня занурення в улюблені ігри, так само як Tobii Aware.

Нове покоління настільних ПК Lenovo Legion Tower стоїть на вершині екстремальної потужності та ефективності. Нещодавно представлені настільні ПК Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) та Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) оснащені процесорами Intel Core 13-го покоління та графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX 40 Series, а новий Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) — процесором AMD Ryzen 9 та графічними процесорами AMD Radeon RX 7000 серії або NVIDIA GeForce RTX 40-вої серії. В оновлене портфоліо увійшли монітори Lenovo Legion. Зокрема 27-дюймові дисплеї Lenovo Legion Y27f-30 FHD і 27-дюймові дисплеї Lenovo Legion Y27qf-30 QHD, які розроблені для задоволення вимог як геймерів, так і творців контенту.

Кожен ПК Lenovo Legion вже з коробки доступний з Windows 11, а також із 3-місячною підпискою на Xbox Game Pass Ultimate2 3, тож геймери можуть одразу включитися в гру. Аудіо в новій лінійці Legion оснащено технологією Nahimic від SteelSeries, яка забезпечує додаткову перевагу завдяки захоплюючому 3D-аудіо. Це дозволяє гравцям чіткіше чути товаришів по команді, а також покращує просторову орієнтацію для досягнення лідируючих позицій в турнірних таблицях. Гравці, які ведуть прямі трансляції, оцінять легко регульоване балансування й управління еквалайзером, що дозволяє зосередитися на перемозі. Програмний застосунок Lenovo Vantage пропонує додатковий комплексний набір інструментів, включаючи інформаційні панелі продуктивності в режимі реального часу та елементи керування розгоном. До цього набору також входить інтелектуальне керування вентилятором із новим користувацьким режимом, що дозволяє гравцям отримати перевагу над конкурентами. Крім того, у комплекті з кожним пристроєм Lenovo Legion є Legion Arena — ПЗ, що об’єднує ігри користувача з кількох платформ в одній бібліотеці, щоб швидко обирати гру. Legion Ultimate Support також доступна для тих, хто хоче отримати цілодобовий доступ до розширеної технічної підтримки, яку надають експерти зі знанням специфіки ігор, щоб допомогти геймерам отримати максимальну віддачу від своїх пристроїв Lenovo Legion. Технічна підтримка доступна дистанційно та з виїздом експерта.

16-дюймові лептопи Lenovo Legion Pro 7i та Lenovo Legion Pro 7 — найпотужніші у світі ігрові ноутбуки з підтримкою штучного інтелекту — дають змогу геймерам, які шукають унікальні переваги, обрати свій шлях до величі. Пристрої оснащені на вибір новітніми процесорами Intel Core 13-го покоління або процесорами AMD Ryzenсерії 7000, а також найновішими графічними процесорами для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 40-вої серії.

Висококласне “залізо” може працювати інтенсивніше і довше завдяки технології Lenovo Legion ColdFront 5.0 з гібридною системою охолодження та надширокою паровою камерою, яка охоплює як центральний, так і графічний процесор для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 4090 і RTX 4080, або спеціальною паровою камерою ЦП з гібридними тепловими трубками для графічних процесорів NVIDIA GeForce RTX 4070. І графічний, і центральний процесори охолоджуються за допомогою рідкої металевої рідини. Це забезпечує відсутність дроселювання, а тепло відводиться через масивні вентиляційні отвори на задній і бічних панелях корпусу, що в сумі становить 235 Вт TDP. Чіп Lenovo LA AI, на якому працює Lenovo AI Engine+, підвищує продуктивність, максимізуючи кількість кадрів в секунду для неймовірного ігрового досвіду.

Майстерна робота інженерів дозволяє блискавично чітко відображати кожен кадр епічної серії перемог на ігровому дисплеї Lenovo PureSight зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю WQXGA (2560x1600 пікселів) та підтримкою змін частоти оновлення кадру до 240 Гц. Користувач може приводити в дію цю потужність кінчиками пальців за допомогою клавіатури Lenovo Legion TrueStrike із RGB-підсвічуванням Lenovo Legion Spectrum, що налаштовується на кожну клавішу.

Батарея Super Rapid Charge потужністю до 99,99 Вт/год — найбільша батарея, яка забезпечує швидку зарядку5 та гру6, завдяки чому можна продовжувати ігровий сеанс навіть в дорозі. Батарея розміщена між суцільно металевими верхньою та нижньою кришками, які, як і пристрій, доступні в сірому (Onyx Grey) кольорі.



Коли для ігор та роботи потрібен лише один ПК, варто звернути увагу на 16-дюймові Lenovo Legion Pro 5i та Lenovo Legion Pro 5. Його кіберспортивний стиль натякає на потужну ігрову міць, яка лежить в основі пристрою. Доступні з процесором Intel Core 13-го покоління або AMD Ryzen серії 7000 і графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків, що дозволяє переможцям грати на найвищому рівні. Внутрішні компоненти зберігають систему охолодженою завдяки Lenovo Legion ColdFront 5.0. Ця технологія використовує масивні вихлопні та впускні системи, подвійний вентилятор з турбонаддувом, фазоперемінний термокомпаунд і передові гібридні теплові трубки для виведення повітря через вихлопні отвори, підтримуючи ігрові сесії в тиші та з оптимальною температурою. Чіп Lenovo LA AI відстежує навантаження процесора, щоб динамічно регулювати керування теплом і видавати ще більше продуктивності з внутрішніх компонентів. Налаштування чіпа Lenovo LA1 можна налагодити за допомогою Lenovo Vantage, забезпечуючи повний контроль над вентиляторами, елементами керування розгоном та іншими функціями, необхідними для повного використання переваг загальної потужності TGP 200 Вт для перемоги над конкурентами на арені та поза нею.

Графічна продуктивність з-під капота Lenovo Legion Pro 5i та Lenovo Legion Pro 5 втілена в життя на 16-дюймовому ігровому дисплеї Lenovo PureSight зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю WQXGA та змінною частотою оновлення до 240 Гц. В той час, як 4-зона клавіатура Lenovo Spectrum RGB TrueStrike ще більше занурює користувача в процес гри. Для більш елегантного вигляду клавіатура TrueStrike також доступна з білим підсвічуванням. Lenovo Legion Pro 5 оснащений акумулятором Super Rapid Charge Pro ємністю 80 Вт/год для забезпечення робочого процесу за столом або в дорозі. Всі оновлені компоненти розміщені між металевою верхньою кришкою і нижньою полімерною кришкою. Пристрій доступний в сірому (Onyx Gray) та блакитному (Abyss Blue7) кольорах.Немає дверей, які могли б стримати його — цей звір тут, і він створений для екстремальної потужності та продуктивності. Для тих, хто хоче обладнати свої домашні ігрові станції, Lenovo Legion Tower 7i нового покоління 34L домінує на геймерському горизонті з найновішими процесорами Intel Core 13 покоління, що робить пристрій надпотужним. Оживити віртуальні світи можна за допомогою графічних процесорів NVIDIA GeForce RTX 40-вої серії, які забезпечують найвищу частоту кадрів і наднизьку затримку та трасування променів, дозволяючи геймерам та творцям контенту випробувати революційно нові способи гри, стримінгу та творчості. Оперативна пам'ять DDR5 5600 МГц об'ємом до 64 ГБ випереджає конкурентів, тому ігрова продуктивність вища навіть при інтенсивній багатозадачності.

Інженери компанії Lenovo зробили потужність цих процесорів максимальною завдяки більшому радіатору VRM, шести потужним, але тихим, вентиляторам ARGB, передній панелі з 3D-малюнком, що підсилює повітряний потік, і додатковій системі рідинного охолодження, яка забезпечує показову потужність TDP 260 Вт. Ця приголомшлива графічна продуктивність доповнена абсолютно новими, світловими ефектами Lenovo Legion 12-ARGB з можливістю повного налаштування на дисплеї через бічну панель із загартованого скла. Крім того, пристрій обладнано вбудованою пам'яттю до 6 ТБ (3x 2 ТБ SSD), що може зберігати понад тисячу AAA-ігор, та блоком живлення потужністю 1200 Вт.

Корпус Lenovo Legion Tower 7i доступний у сірому (Storm Grey)7 кольорі На його передній панелі є 2 порти USB-A 3.2, 2 порти USB-A 2.0 і 2 аудіо розніми для легкого доступу. На задній панелі розташовано 4 порти USB-A 3.2, 2 порти USB-A 2.0, 1 порт USB-C® (20 Гбіт/с) і 1 порт USB-A 3.2 (10 Гбіт/с), а також рознім RJ45 і стерео аудіорозніми.



Настільні ПК Lenovo Legion Tower 5i та Lenovo Legion Tower 5 з діагоналлю 26 дюймів створені для того, щоб перенести майбутнє ігор на домашню станцію. Блискавичну продуктивність забезпечують процесори Intel Core 13-го покоління для настільних ПК Lenovo Legion Tower 5i в поєднанні з графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX 40-вої серії. Lenovo Legion Tower 5 доступний також з процесором AMD Ryzen серії 7000 в парі з графікою NVIDIA GeForce RTX™ 40-вої серії або AMD Radeon RX 7000. Пристрій отримав 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з частотою 5600 МГц і до двох твердотілих накопичувачів місткістю до 1 ТБ, які працюють завдяки модульному блоку живлення потужністю 850 Вт з коефіцієнтом використання енергії 90%9.

Незалежно від навантаження, нові ноутбуки Lenovo Legion Tower 5i та Lenovo Legion Tower 5 з легкістю впораються з багатьма задачами, від AAA-ігор до кіберспорту, залишаючись при цьому охолодженими та тихими. Завдяки п'яти безшумним вентиляторам з підсвічуванням ARGB, які швидше виштовхують більше гарячого повітря через передні панелі корпусу, а також опціональній скляній бічній панелі, що дозволяє поніжитися у переможному RGB-світлі. Lenovo Legion Tower 5i та Lenovo Legion Tower 5 доступні у сірому (Storm Grey)7 кольорі з двома зручними портами USB-A 3.2 (5 Гбіт/с) та одним комбінованим аудіо рознімом на передній панелі.



Геймерам, які шукають покращену роздільну здатність, частоту оновлення та час відгуку для кіберспорту, варто звернути увагу на 27-дюймові монітори Lenovo Legion Y27qf-30 і Lenovo Legion Y27f-30. Обидві моделі оснащені технологією Eyesafe® Certified 2.0 Natural Low Blue Light, яка допомагає зменшити навантаження на очі та зберегти їх здоров'я.

Екран монітора Lenovo Legion Y27qf-30 з роздільною здатністю QHD (2560x1440 пікселів) має час реагування 0,5 мс10 і частоту оновлення 240 Гц з можливістю розгону до 250 Гц. Підтримка AMD FreeSync Premium та адаптивної синхронізації гарантує ігровий досвід без розривів картинки. IPS-панель Lenovo Legion Y27qf-30 отримала 125% охоплення за стандартом sRGB, 95% колірного охоплення DCI-P3, 1.07b кольорів, 10-бітну глибину кольору, точність передачі Delta E ≦2 та яскравість HDR 400. Сертифікація VESA, забезпечує передачу картинки максимально точно і дає відмінну яскравість та контрастність. Два динаміки потужністю 3 Вт доповнюють атмосферу досліджуваних ігрових світів. Ергономічний дизайн дисплея передбачає наявність підставки для телефону.

27-дюймовий FHD-монітор Lenovo Legion Y27f-30 з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів забезпечує плавну роботу в іграх за доступною ціною. Новинка має частоту оновлення 240 Гц з можливістю розгону до 280 Гц, підтримку AMD FreeSync Premium і Adaptive Sync. IPS-панель зі 113% охопленням колірного простору sRGB, 90,7% колірного охоплення за стандартом DCI-P3, точністю передачі кольору Delta E ≦2 і яскравістю HDR 400, сертифікацією VESA, що забезпечує яскраве відтворення кольорів і контрастність, які оживляють ігри.