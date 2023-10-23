Ігровий ноутбук Lenovo Legion 9i з рідинною системою охолодження вже в Україні

23 октября 2023, 11:45

Компанія Lenovo оголосила про старт продажів нової моделі ігрових ноутбуків, які були анонсовані у вересні цього року — Lenovo Legion 9i.

Lenovo Legion 9i є першим 16-дюймовим ігровим ноутбуком з автономною системою охолодження та створений для геймерів, які звикли до інтенсивних робочих навантажень. Завдяки вдосконаленому ШІ-чіпу LA-2, рідинній системі охолодження, унікальному дизайну Forged Carbon mini LED дисплею Lenovo PureSight Gaming цей ноутбук встановлює нові стандарти для геймерів і кріейторів.



За максимально продуктивний ігровий процес у Lenovo Legion 9i відповідає процесор Intel Core 13-го покоління, який забезпечує найкращі ігрові можливості для користувача. Графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 40 серії, який працює на основі ультраефективної новітньої архітектури NVIDIA Ada Lovelace забезпечує потужний стрибок у продуктивності та графіці з підтримкою ШІ.

Архітектура графічного процесора Ada була розроблена, щоб забезпечити революційну продуктивність для трасування променів і нейронної графіки на основі ШІ. Вона забезпечує значно вищу базову продуктивність графічного процесора, завдяки чому користувач відчуває повний спектр можливостей Lenovo Legion 9i.

Поринути у віртуальні світи можливо завдяки функції трасування променів і високому FPS (frames per second) у грі з мінімальною затримкою. Lenovo Legion 9i оснащений інноваційною функцією Smart FPS, під управлінням ШІ-чіпу Lenovo LA-2 та безпосередньо взаємодіє з дисплеєм, автоматично налаштовуючи потужність центрального та графічного процесорів. В результаті забезпечується найвища кількість кадрів на секунду незалежно від складності гри.



Lenovo Legion 9i оснащений новаторською системою рідинного охолодження Legion Coldfront, яка була розроблена разом з компанією Cooler Master та дозволяє відводити до 230 Вт тепла. Покращена система охолодження активується, коли температура пристрою досягає 84 градусів: тоді рідинна помпа охолоджує відеопам'ять графічного процесора, забезпечуючи додаткові 10 Вт енергії для графічної продуктивності. Це призводить до поліпшення FPS і прискорення часу обробки зображень в іграх і творчих завданнях. Збільшені теплові трубки забезпечують відмінне охолодження та високу продуктивність. При цьому пристрій має надзвичайно легку вагу — всього 2,56 кг.

Разом із системою, яка налаштовується за допомогою штучного інтелекту, системою повітряного охолодження, трьома вентиляторами та 6 333 випускними отворами, цей ноутбук забезпечує надійне охолодження навіть під час найінтенсивніших ігрових сесій та творчих завдань. Верхня кришка, виготовлена з пресованого карбонового волокна, створена для компенсації додаткової ваги системи рідинного охолодження та міцності ноутбука.



Lenovo Legion 9i оснащений Mini-LED NVIDIA G-SYNC дисплеєм Lenovo PureSight з роздільною здатністю 3,2K (3200x2000 пікселів), співвідношенням сторін 16:10, змінною частотою оновлення 165 Гц та яскравістю до 1200 ніт. Завдяки заводському калібруванню кольору дисплея кожного ноутбука користувач може перемикатись між колірними просторами DCI-P3 та sRBG за допомогою попередньо встановленого програмного забезпечення X-Rite. Mini-LED дисплей займає 94% площі корпусу, завдяки чому екран виглядає так, ніби рамки майже немає.

Накопичувач SSD PCIe 4 покоління об’ємом до 2 ТБ дозволяє користувачу повністю поринути в ігровий всесвіт. Завдяки 100% колірному охопленню Adobe DCI-P3 і HDR 1000 зображення набуває дивовижної деталізації та широкого колірного діапазону.

Довершити ігровий процес та забезпечити максимальну реалістичність звуку допоможе аудіосистема Nahimic від SteelSeries, яка була розроблена спеціально для геймерів та відтворює чіткий 3D-звук. Аудіосистема Nahimic не просто покращує ігровий досвід користувача, а повністю занурює у нього, дозволяючи спілкуватись, обмінюватись та міксувати аудіопотоки з товаришами по команді.



Максимальну тривалість та продуктивність роботи в автономному режимі забезпечує акумулятор місткістю 99,99 Вт-год. Пристрій можна швидко зарядити через адаптер на 330 Вт або завдяки блоку живлення Type-C на 140 Вт. В ноутбуці вбудована вебкамера з роздільною здатністю FullHD. Для підключення додаткових пристроїв ігровий ноутбук оснащений двома портами Thunderbolt 4.0, одним USB 3.2 Gen Type-C, одним USB 3.2 Gen 1 Type-A, кардрідером і HDMI 2.1. Для забезпечення доступу до мережі є порт RJ-45 і підтримка Wi-Fi 7.

Lenovo Legion 9i має корпус з пресованого карбону, який забезпечує міцність та на 10% легший, ніж стандартні алюмінієві моделі. Поверхні C і D виконані на 90% з переробленого магнію. Ноутбук виконаний у кольорі Carbon Black, що дає змогу поєднувати екологічність і стиль. Кожен дизайн кришки унікальний та не повторюється на інших моделях. Процес пересування не лише зменшує вагу пристрою, але також створює унікальний візерунок на верхній кришці ноутбука, що персоналізує кожен девайс.

Nехнологія синхронізації зі штучним інтелектом Lenovo Spectrum пропонує 16 мільйонів кольорів на логотипі, задній панелі, передній RGB-смузі та клавіатурі, які динамічно реагують на ігрові, кінематографічні або звукові сигнали, забезпечуючи максимально глибоке занурення в ігровий процес. Все це дозволяє користувачу налаштувати свою атмосферу гри, а завдяки 1,5-міліметровому ходу клавіш клавіатура повністю адаптується до стилю гри власника Lenovo Legion 9i.

Новинки Lenovo Legion 9i доступні в Україні за ціною від 199 999 гривень.