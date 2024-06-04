Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion з технологіями ШІ вже в Україні

4 июня 2024, 12:45

Компанія Lenovo анонсувала старт продажів в Україні нового покоління 16-дюймових геймерських ноутбуків Lenovo Legion 9, Lenovo Legion 7, Lenovo Legion Pro 7 та Lenovo Legion Pro 5.

В основі ігрової лінійки лежить сімейство фірмових апаратних ШІ-чіпів LA від Lenovo, які допомагають відстежувати та динамічно налаштовувати FPS, а також забезпечувати вищу енергоефективність.

Legion 9 — перший у світі ноутбук з інтегрованою рідинною системою охолодження1, яка автоматично активується при досягненні температури 84°C. Рідинна помпа охолоджує відеопам’ять графічного процесора, забезпечуючи до 10 Вт додаткової потужності, покращений FPS та швидший час рендерингу ігор.

Legion 9 9-го покоління працює на базі новітнього процесора до Intel Core i9-14900HX у поєднанні з графікою до NVIDIA® GeForce RTX™ 4090. Нова модель може відводити до 230 Вт тепла та має Mini-LED дисплей Lenovo PureSight з роздільною здатністю 3.2K (3200x2000 пікселів), співвідношенням сторін 16:10 та змінною частотою оновлення 165 Гц.

Новинка отримала удосконалений ШІ-чіп Lenovo LA3-P, який розпізнає сценарії використання пристрою (Scenario Detection) та залежно від них динамічно регулює потужність центрального та графічного процесорів для підвищення продуктивності.

Ноутбук має до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з частотою 5600 МГц та накопичувач SSD PCIe 4-го покоління об’ємом до 2 ТБ. Legion 9 обладнаний батареєю ємністю 99,99 Вт-год, яка підтримує швидку зарядку — підзарядитись від 0% до 70% можна всього за 30 хвилин. Модель важить від 2,5 кг і має верхню кришку з пресованого карбонового волокна, візерунок якого є унікальним для кожного пристрою.

Legion 7 оснащений 24-ядерним процесором до Intel Core i9-14900HX та дискретною відеокартою до NVIDIA GeForce RTX 4070. Така потужність дозволить грати в ресурсомісткі ігри на максимальних налаштуваннях без затримок. У моделі присутній ШІ-чіп LA3, який також підтримує функції розпізнавання сценаріїв, Smart FPS та Smart Control, які доступні через ПЗ Lenovo Vantage.

За підтримку системи та захист компонентів від перегріву відповідає система охолодження Legion Coldfront: Hyper. Це абсолютно нова технологія, при якій гаряче повітря від чіпів проходить через спеціальну камеру в центрі ноутбука. Нижня кришка призначена для запобігання змішуванню гарячого повітря, що виходить через вентиляційний отвір позаду, з холодним, яке захоплюють два вентилятори. Це забезпечує оптимізацію теплообміну, підтримку апаратного забезпечення ноутбука прохолодним та вищу частоту кадрів. Завдяки такому технологічному рішенню можна досягти максимальної потужності до 175 Вт в екстремальному режимі.

Legion 7 доступний з 16-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю до 3.2K (3200x2000 пікселів), співвідношенням сторін 16:10, частотою оновлення до 240 Гц, 100% підтримкою колірного простору DCI-P3 та яскравістю до 500 ніт для додаткової чіткості в іграх. Довершує ігровий досвід повнорозмірна ігрова клавіатура Legion TrueStrike з RGB-підсвічуванням та вбудовані динаміки від HARMAN з підтримкою технології Nahimic Audio.



Legion Pro 7 та Legion Pro 5 оснащені новітніми процесорами до Intel Core i9-14900HX, оперативною пам'яттю DDR5 5600 МГц до 32 ГБ, а також твердотільними накопичувачами PCIe SSD ємністю до 2 ТБ. Legion Pro 7 оснащений технологією охолодження парової камери Coldfront: Vapor, що дозволяє графічному процесору до NVIDIA GeForce RTX 4090 досягати максимального TDP до 250 Вт в екстремальному режимі. Система охолодження Coldfront у Legion Pro 5 забезпечує "дихання" графічним процесорам до NVIDIA GeForce RTX 4070 для максимальної потужності 215 Вт TDP в екстремальному режимі.

Продуктивність ще більше підвищується завдяки комбінації мікросхем ШІ LA2-Q та LA1 в Legion Pro 7 та ШІ-чіпу LA1 в Legion Pro 5. Вони забезпечують роботу технології Lenovo AI Engine+, яка використовує програмне машинне навчання для моніторингу FPS в іграх та динамічного регулювання маршрутизації живлення, вентиляторів та інших налаштувань.

Нові ноутбуки мають 16-дюймові IPS-дисплеї PureSight з роздільною здатністю WQXGA (2560x1600 пікселів), співвідношенням сторін 16:10, частотою оновлення до 240 Гц та яскравістю 500 ніт. Оновлені дисплеї PureSight мають до 100% колірного покриття за стандартом DCI-P3.

Клавіатури TrueStrike у ноутбуках серії Legion Pro оснащені чотирма перемикачами клавіш і підсвічуванням Legion Spectrum RGB для кожної клавіші на Lenovo Legion Pro 7 або додатковим 4-зонним Spectrum RGB на Lenovo Legion Pro 5.

Lenovo Legion — провідний світовий бренд ігрової екосистеми, що дає змогу геймерам з усього світу об'єднуватися та досягати неможливого.

Ціни та доступність

● Lenovo Legion 9 доступний в Україні за ціною від 185 999 грн.

● Lenovo Legion 7 доступний в Україні за ціною від 98 999 грн.

● Lenovo Legion Pro 7 доступний в Україні за ціною від 139 999 грн.

● Lenovo Legion Pro 5 доступний в Україні за ціною від 93 999 грн.