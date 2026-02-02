Lenovo анонсує старт продажів ігрової системи Legion Go 2

2 февраля 2026, 17:15

Компанія Lenovo анонсує старт продажів в Україні нового покоління портативної ігрової системи — Legion Go 2.

Консоль має моделі з процесорами AMD: Ryzen Z2 та Ryzen Z2 Extreme, а також графікою Radeon 890M на базі RDNA 3.5, що дозволяє насолоджуватись іграми у роздільній здатності 1920 x 1200. Завдяки технології AMD HYPER-RX покращити зображення й додати більше FPS можна одним кліком, активуючи функції FSR і AFMF у портативному форматі.

Вартість новинки стартує від 49 999 грн.



У максимальній комплектації нова модель базується на гібридному процесорі AMD Ryzen Z2 Extreme з графічним ядром Radeon 890M, що гарантує високу продуктивність, достатню для запуску найсучасніших ААА-ігор. Консоль оснащена до 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD до 2 ТБ, а сховище можна легко розширити за допомогою слота microSD.

Завдяки потужному чипу, Legion Go 2 забезпечує значно швидше завантаження ігор та плавний рендеринг без уповільнень. Це робить пристрій універсальним рішенням: він однаково добре справляється як з графічно вимогливими проєктами, так і з інді-іграми чи емуляторами класичних консолей. Це ідеальна платформа для будь-яких ігрових потреб — від напружених онлайн-сесій до спокійних вечірніх розваг.



Legion Go 2 оснащена двома портами USB-C, 3,5 мм аудіороз'ємом, а також модулями Bluetooth 5.3 і Wi-Fi 6E, яке забезпечує високошвидкісну передачу даних та мінімальну мережеву затримку.

Аудіосистема включає два динаміки потужністю 2 Вт, які забезпечують чистий та якісний звук. Вага консолі разом з контролерами складає 920 грамів, що робить її досить легкою для комфортного використання під час тривалих ігрових марафонів поза домом.



Компанія Lenovo зберегла 8,8-дюймовий екран, але зробила низку змін для досягнення балансу між якістю зображення та часом автономної роботи. У новому поколінні роздільна здатність була оптимізована з QHD+ (2560 x 1600) до більш енергоефективної 1920 x 1200 пікселів. Компенсацією стало впровадження підтримки VRR (змінної частоти оновлення).

Ці модифікації дозволяють зменшити навантаження на акумулятор під час тривалих ігрових сесій, забезпечуючи при цьому максимально плавний ігровий процес. Дисплей має сертифікацію VESA TrueBlack 1000, що гарантує глибокі чорні кольори та високий контраст. Завдяки піковій яскравості до 1100 ніт та 97% охоплення DCI-P3, зображення залишається яскравим, насиченим та високодеталізованим. Таким чином, Lenovo вдалося знизити енергоспоживання, водночас забезпечивши плавність (завдяки VRR) та візуальну якість, критично важливу для динамічних ігор.

Одним з ключових оновлень стало підвищення автономності акумулятора. Legion Go 2 оснащена збільшеною батареєю на 74 Вт•год, замість 49,2 Вт•год в минулому поколінні. Завдяки цьому, час автономної роботи під час гри зростає на 30–40%. При цьому консоль підтримує швидку зарядку потужністю 65 Вт, мінімізуючи час простою та дозволяючи швидко продовжити ігровий процес.



Компанія Lenovo зберегла унікальну систему модульних контролерів, які можна легко від'єднувати з обох боків, що дозволяє трансформувати пристрій у портативну консоль, планшет або ігрову станцію. Правий контролер має особливу функцію: він може використовуватися як вертикальна миша, що є перевагою особливо у шутерах від першої особи.

Обидва контролери оснащені трьома програмованими кнопками, які налаштовуються безпосередньо через інтерфейс Legion Space. Така гнучкість дозволяє геймерам повністю кастомізувати управління під будь-які жанри, роблячи Legion Go 2 зручною як для простих казуальних ігор, стратегій чи шутерів.