Lenovo представила новий портативний ігровий девайс Legion Gaming

4 сентября 2023, 16:45

Компанія Lenovo представила перший ігровий кишеньковий пристрій на Windows — Lenovo Legion Go, покликаний дати геймерам більше свободи грати як і де завгодно.

Lenovo Legion Go створений для геймерів, які погоджуються лише на найпотужніші характеристики та візуальні ефекти на своїх портативних пристроях. Разом із новими окулярами Lenovo Legion з підтримкою micro-OLED та новими ігровими навушниками-вкладишами Lenovo Legion E510 7.1 RGB дебют Lenovo Legion Go став суттєвим розширенням екосистеми ігрових пристроїв, моніторів, аксесуарів, програмного забезпечення та послуг Lenovo Legion, які дають змогу геймерам поринути в ігри.

Відома своїми технічними інноваціями, які забезпечують гнучкість і свободу вибору для шанувальників ігор у всьому світі, компанія Lenovo представляє Legion Go як найновішу частину ігрової екосистеми ПК, аксесуарів, програмного забезпечення та послуг, надаючи користувачам можливість грати на власний смак. Оснащений процесором до AMD Ryzen Z1 Extreme з графікою AMD RNDA і технологією інтелектуального керування живленням, Lenovo Legion Go працює на базі Windows 11 та забезпечує потужну графічну продуктивність, що конкурує з консолями. Ігри оживають на великому 8,8-дюймовому QHD+ дисплеї Lenovo PureSight зі співвідношенням сторін 16:10, забезпечуючи геймерам більше екранного простору для ефекту занурення. Дисплей має яскравість до 500 ніт і 97% охоплення колірного простору DCI-P3, його можна регулювати відповідно до стилю гри та ситуації, підтримуючи роздільну здатність від 1600 до 800 пікселів, а частоту оновлення — 144 Гц або 60 Гц. Сенсорний екран забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування: може одночасно реагувати на дотик у 10 різних точках контакту та здатен відрізняти різні типи рухів: прокручування, торкання, змахування тощо. Legion Go має до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X (7500 МГц) із гнучким управлінням живленням, що забезпечує оптимальну ігрову продуктивність і швидший час завантаження залежно від сценарію, а також твердотільний накопичувач PCIe 4 покоління об’ємом до 1 ТБ і слот micro-SD, який може забезпечити до 2 ТБ додаткової пам’яті.

Всі ці вражаючі ігрові можливості потребують значних потужностей для роботи пристрою, і Lenovo Legion Go їх забезпечує. Завдяки акумулятору ємністю 49,2 Вт-год ігрові сесії можуть тривати довше без підзарядки. Lenovo Legion Go також підтримує Super Rapid Charge2, що дозволяє акумулятору заряджатися до 70% всього за пів години. Під час ігор підключений до мережі Lenovo Legion Go вмикає режим обходу живлення, який захищає батарею від додаткового розряджання, а також усуває тепло, яке зазвичай утворюється під час заряджання. Також Lenovo Legion Go оснащений технологією охолодження Coldfront від Lenovo Legion, яка працює завдяки рідкокристалічним полімерним вентилятором із 79 лопатями та забезпечує охолодження пристрою на рівні нижче 25 дБ у тихому режимі в ті моменти, коли тиша особливо важлива. Водночас пристрій може досягти повних 25 Вт загальної потужності графіки (TGP) у спеціальному режимі, забезпечуючи максимальну потужність для перемоги, уникаючи теплового троттлингу під час тривалих ігрових сесій.

Контролери Lenovo Legion Go оснащені джойстиками з ефектом Холла, що означає відсутність дрейфу джойстика та мінімальні мертві зони, що підвищує швидкість реакції та точність під час виснажливих ігрових сесій. Решта інструментів керування включає інтегрований трекпад, велику панель D-pad, кутове коліщатко миші та загалом 10 накладних кнопок, кнопок-тригерів на задній панелі та бамперних кнопок. На кнопці живлення, прикрашеній культовою літерою Lenovo Legion "O", є RGB-підсвічування, яке змінює кольори відповідно до обраного користувачем режиму вентиляції, а настроювані кільця RGB-підсвітки навколо джойстиків додають ще один рівень інформування, діючи як система сповіщення контролера при паруванні девайсів. Ба більше, контролери Legion TrueStrike в Lenovo Legion Go — знімні, це зроблено для того, аби забезпечити ще більшу гнучкість у стилях гри та за потреби перевести пристрій у режим FPS (First-Person Shooter) для імпровізованих ігрових сеансів FPS. Такий режим дозволяє користувачеві від'єднати контролери від корпусу Lenovo Legion Go та використовувати задню підставку, щоб підперти пристрій та поставити його на поверхню. Якщо зняти правий контролер, знизу до нього за допомогою магніту можна приєднати пласку основу, яка входить до комплекту. Завдяки цьому та оптичному вічку в нижній частині контролера буде легко точно націлюватися та контролювати дії, необхідні під час змагальних ігор FPS — це подібно до використання миші під час гри на ПК.Lenovo Legion Go має два порти USB Type-C для легкого підключення, що дозволяє користувачам приєднувати та заряджати пристрій, одночасно підключаючи аксесуари завдяки функціям plug-and-play, які підтримують DisplayPort 1.4 і Power Delivery 3.0. Також пристрій підтримує підключення Wi-Fi 6E3 та Bluetooth 5.2.

І все ж основою того, що об’єднує багато інноваціних функцій Lenovo Legion Go, є абсолютно новий Legion Space. Спеціально розроблений для Lenovo Legion Go, Legion Space дозволяє користувачам швидко отримувати доступ до всіх їхніх ігрових платформ і магазинів, переглядати всі локально встановлені ігри та навіть купувати ігри через Legion Game Store у колаборації з Xbox Game Pass Ultimate4,5. Lenovo Legion Go передбачає безкоштовну 3-місячну підписку4,5, яка дає доступ до сотень високоякісних ігор, а також до магазину Gamesplanet, який пропонує значні знижки на деякі ігри для користувачів із Lenovo ID6. Усі підтримувані програми запуску ігор можна згрупувати разом у Legion Space, щоб геймери могли відразу братися до дії. Legion Space також дозволяє користувачам прямо на ходу швидко регулювати такі параметри, як роздільна здатність, частота оновлення, яскравість тощо.



Незалежно від того, чи перебуває геймер в русі, чи лежить на дивані, окуляри Lenovo Legion Glasses пропонують продумане, приватне рішення з великим екраном для ігор і перегляду контенту. Це доступно як для Lenovo Legion Go, так для будь-яких інших сумісних з окулярами пристроїв, включаючи більшість Windows, Android7, macOS 8 девайсів з повнофункціональним USB-C. Окуляри Legion — це вдосконалений віртуальний монітор із технологією micro-OLED, який можна носити з собою. Він забезпечує роздільну здатність FHD, високий діапазон кольорів, необхідний контраст для кожного ока та частоту оновлення 60 Гц. Окуляри імітують досвід і функціональність великого екрана, який відображається за лінзами, які бачить лише користувач, і забезпечують високоякісне звучання через вбудовані динаміки.

Менші екрани можуть означати, що геймери жертвують якістю відображення, комфортом і конфіденційністю, коли вони грають або переглядають контент на ходу. Натомість окуляри Lenovo Legion Glasses забезпечують геймерам Legion Go досвід мобільного приватного перегляду на великому екрані, пропонуючи кишеньковий високоякісний дисплей, який можна моментально під'єднати та який розроблений для тривалого носіння та використання.Ще одне ідеальне доповнення для геймерів, що полюбляють розваги на ходу — нові ігрові навушники-вкладиші Lenovo Legion E510 7.1 RGB. Завдяки об’ємному звуку 7.1 можна чітко почути практично кожен звук, що свідчить про наближення ворога, локалізувати його в просторі та перейти до дій. 10-міліметрові арматурні динаміки видають щільні, яскраві баси, а також збалансовані середні та високі частоти без спотворень. Багатофункціональний вбудований контролер дозволяє швидко перемикати налаштування, коли гра стає напруженою, акцентована RGB-смужка на контролері додає навушникам вишуканості, а рознім USB-C забезпечує безперебійне підключення до багатьох пристроїв.