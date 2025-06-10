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10 июня 2025, 12:45
Apple презентовали iOS 26
Новый стиль назвали «Жидким стеклом». Это первый редизайн за 10 лет.
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