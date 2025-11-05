iOS 26.1 "убивает" батарею iPhone

5 ноября 2025, 11:45

В соцсетях пишут, что после свежего апдейта iOS «батарея тает, приложения исчезают, иконки пропадают и лагает всё».

Apple объяснила, что это временное явление, поскольку сразу после установки iOS фоновые процессы, такие как индексация данных и обновление приложений, потребляют много ресурсов.Из приятного:

В iOS 26.1 добавили возможность отключать «жидкое стекло».

Чтобы выключить будильник, теперь придется свайпнуть в сторону.

Можно отключить жест свайпа для открытия камеры.

Синхронный перевод в AirPods теперь знает больше языков.

Apple Intelligence тоже стал умнее.