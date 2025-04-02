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2 апреля 2025, 9:45

Остання версія iOS 18.4 "вбиває" акумулятор

В мережі скаржаться, що після встановлення апдейту батарея розряджається вдвічі швидше.

А один із власників iPhone помітив, що ємність акумулятора впала з 87% до 79% одразу після оновлення.


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