Остання версія iOS 18.4 "вбиває" акумулятор

В мережі скаржаться, що після встановлення апдейту батарея розряджається вдвічі швидше.
А один із власників iPhone помітив, що ємність акумулятора впала з 87% до 79% одразу після оновлення.
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