28 августа 2024, 8:15

Український безпілотний транспортер BoarTAC використовуватиме ЗСУ

Тепер BoarTAC може здійснювати:

⏺доставку боєприпасів та провізії;
⏺евакуацію поранених;
⏺розмінування і встановлення мінних загороджень.
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