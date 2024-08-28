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28 августа 2024, 8:15
Український безпілотний транспортер BoarTAC використовуватиме ЗСУ
Тепер BoarTAC може здійснювати:
⏺доставку боєприпасів та провізії;
⏺евакуацію поранених;
⏺розмінування і встановлення мінних загороджень.
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