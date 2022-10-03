Чим цікавий ECO Mini 1500, і чому його варто обрати

- відсутність спеціальних умов для встановлення і можливість встановлення на будь-якій рівній горизонтальній поверхні;
- компактність і легкість;
- обігрів переважної більшості житлових кімнат і підсобних приміщень;
- зручне регулювання потужності за трьома рівнями;
- можливість підключення до широкої кількості альтернативних джерел енергії (інверторів, переносних зарядних станцій і т.д.);
- дуже приваблива ціна за ІЧ-обігрівач з повною 2-річною гарантією.
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