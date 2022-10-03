Чим цікавий ECO Mini 1500, і чому його варто обрати

3 октября 2022, 22:16

- відсутність спеціальних умов для встановлення і можливість встановлення на будь-якій рівній горизонтальній поверхні;

- компактність і легкість;

- обігрів переважної більшості житлових кімнат і підсобних приміщень;

- зручне регулювання потужності за трьома рівнями;

- можливість підключення до широкої кількості альтернативних джерел енергії (інверторів, переносних зарядних станцій і т.д.);

- дуже приваблива ціна за ІЧ-обігрівач з повною 2-річною гарантією.

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.