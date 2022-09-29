IP-камера Foscam C1 Lite

29 сентября 2022, 9:45

Компактна бездротова камера що призначена для самостійного встановлення та не вимагає спеціальних навичок/знань для монтажу та налаштування.



У комплекті є міцне та зручне кріплення, що дозволяє закріпити виріб на стіну, стелю чи іншу поверхню.

Камера пропонує якісне зображення формату HD (1280х720р), має фіксований об'єктив із фокусною відстанню 2.8 мм та широким кутом огляду 100 градусів. Також Foscam C1 Lite оснащена мікрофоном та динаміком, тому її можна використовувати для домофонного зв'язку.



Окремо виробник відзначає інтегрований слот для карт пам'яті microSD. На зовнішній накопичувач можна вести запис відео зі звуком. Налаштовується запис з руху, за розкладом чи постійно. Для створення об'ємного відеоархіву або тривалого зберігання відеокамеру слід підключити до мережного або гібридного відеореєстратора.

Foscam C1 Lite підключається по Wi-Fi до будь-якого стандартного маршрутизатора. Додатково камера може працювати у режимі точки доступу Wi-Fi (Soft AP).