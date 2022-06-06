Linksys Business LAPAC2600C AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2

6 июня 2022, 11:13

Двохдіапазонна бездротова хмарна точка доступу, що дозволяє легко керувати мережею у будь-який час та з будь-якого місця за допомогою Cloud Manager.

З хмарною ліцензією Cloud Manager вам пропонується дійсно доступне рішення для централізованого керування. Ця система управління хмарою на основі браузера позбавляє зайвого клопоту з управління декількома точками доступу, сайтами та клієнтами. Простий інтерфейс відображає статус всіх ваших мереж, а також корисну статистику по кожній точці доступу.

- 4x4 802.11AC, дводіапазонний, Wave 2, швидкість MU-MIMO AC2600 (800 Мбіт/с+1733 Мбіт/с)

- Платформа централізованого управління декількома місцями

- Безкоштовна обмежена довічна ліцензія на керування хмарою

- Автоматичне налаштування та віддалене керування

- Повністю настроювана сторінка порталу авторизації, розміщена у хмарі

- Загальний ключ WPA2, корпоративний WPA2, зовнішній (сторонній) портал авторизації

- Band Steering, роумінг 802.11k/r/v, запобігання липким клієнтам

- Хмарний веб-портал підтримує смартфони, планшети та настільні ПК

- Пропускна спроможність у реальному часі та статистика клієнтів

- Віддалений доступ: контролюйте свої мережі з будь-якого місця у будь-який час

- Network Insight: перегляд статистики мережної активності та стану в реальному часі

- Централізоване управління: керування кількома сайтами з централізованої платформи.

- Обширна масштабованість: масштабуйте свої мережі, додаючи тисячі точок доступу та пристроїв.

- Забезпечення без торкання: точки доступу автоматично підключаються та налаштовуються при активації, що забезпечує швидке розгортання

Перегляд глобальної карти: глобальний огляд облікових записів та їх мереж, сайтів, пристроїв та клієнтів + ​​оповіщення на карті



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