Mikrotik Lite5ac RBSXT5HacD2n - точка доступу для створення швидкісної мережі

3 августа 2022, 19:17

Бездротова точка доступу для створення або розширення масштабованої швидкісної мережі Wi-Fi.Також може використовуватися в якості організації Wi-Fi моста.

Пристрій забезпечує високошвидкісний доступ до мережі різних гаджетів (планшетів, ноутбуків, смартфонів і т. Д.) За стандартами бездротового зв'язку IEEE 802.11 b/g/n/ac на частотах Wi-Fi 2,4 ГГц і 5 ГГц. Передача даних здійснюється на швидкості до 300 Мбіт/с. Крім того, модель оснащена вбудованою антеною (16 dBi) і підтримує технологію MIMO 2×2 (багатоканальний вхід - багатоканальний вихід), завдяки чому здатна долати великі відстані, фізичні бар'єри і погіршення сигналу при його передачі, що сприяє значному поліпшенню продуктивності бездротової мережі.

Пристрій виконаний в захищеному корпусі, не боїться вологи, сонця і морозу. Харчується за допомогою мережевого кабелю за технологією PoE.

бездротова точка доступу для створення або розширення масштабируемой швидкісної мережі Wi-Fi

може використовуватися в якості організації Wi-Fi моста

частота Wi-Fi 2,4 ГГц, 5 ГГц

швидкість передачі даних до 300 Мбіт/с

наділений вбудованою антеною (16 dBi)

підтримка Ethernet, пасивної технології PoE

сумісна з усіма пристроями стандартів IEEE 802.11 b/g/n/ac

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