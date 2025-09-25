Як використовувати портативну зарядну станцію максимально безпечно?

25 сентября 2025, 22:15

1.Розмістіть зарядну станцію EcoFlow на рівній, сухій поверхні, щоб запобігти випадковим падінням, ударам чи вібраціям, та у достатньо вентильовному місці.

2. Головний ворог LFP-акумуляторів — тепло та волога. Уникайте розміщень поблизу камінів, вогнищ, опалювальних печей та інших подібних джерел, а також не залишайте станцію поблизу води чи під дощем.

3. Не використовуйте рішення у середовищі зі сильними статичними електричними або магнітними полями. А також не транспортуйте зарядні станції літаком.

4. Категорично забороняється самостійно розбирати зарядну станцію. Для проведення ремонтних робіт та обслуговування зверніться до Авторизованого сервісного центру EcoFlow Ukraine за телефоном: 0 800 207 5 55.

5. Зберігайте зарядні станції EcoFlow за температури в діапазоні - 10°C до 45°C. Для очищення рішення використовуйте суху м’яку серветку.

Детальні поради, інструкції з налаштування та експлуатації ви знайдете у посібнику користувача, що йде в комплекті до придбаного рішення. Або на нашому офіційному сайті: https://ecoflowukraine.com/

EcoFlow — це ваша гарантія стабільної енергонезалежності на довгі роки. Замовляйте рішення за посиланням: https://ecoflowukraine.com/products/