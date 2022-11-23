В Ірпені відкриють відновлену школу з автономним енергозабезпеченням

23 ноября 2022, 10:45

На даху 17 школи встановили сонячну станцію із системами збереження електроенергії.

У межах проєкту фонду «100 сонячних шкіл» на даху школи облаштували сонячну станцію. Це 52 сонячні панелі загальною потужністю 20 кВт. Панелі, батареї, інвертори та монтажну конструкцію для сонячної системи надали члени Німецької Сонячної Асоціації. Така станція дозволить школі частково функціонувати автономно попри перебої з електроенергією.Водночас навчальний заклад не відключатимуть від комунальної електромережі, оскільки, у середньому школа споживає понад 40 кВт на годину.Крім автономного живлення сонячна енергія допоможе зменшити комунальні платежі – приблизно на 30% на рік. Ці кошти школа зможе використати на інше обладнання та розвиток.