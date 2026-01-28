Річка Варта в Польщі вкрилася рідкісним "млинцевим льодом"

28 января 2026, 12:15

На поверхні води помітили незвичайні крижані диски. Таке явище виникає за специфічних умов: температура близько 0°C, слабкий вітер та повільна течія.



Снігова каша або уламки тонкого льоду змерзаються, а течія обточує їхні краї, перетворюючи на круглі «млинці». Їхній діаметр може сягати від 30 см до 3 метрів.