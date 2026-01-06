ГлавнаяНовости
6 января 2026, 9:15

У Китаї "побудували" крижане місто площею 1,2 млн кв. м

Для будівництва використали 400 тисяч кубометрів льоду та снігу. Зокрема побудували 24 крижані гірки, найдовша з яких - 500 метрів.


