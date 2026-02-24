До 10 метрів снігу: курорти в Альпах відрізані від світу

24 февраля 2026, 13:45

Потужні снігопади накрили південний схід Франції та ізолювали кілька альпійських курортів.

У Бонневаль-сюр-Арк за тиждень випало до 1,5 м снігу, а замети сягнули трьох метрів — дороги розчищають важкою технікою.У Савойї лавина повністю заблокувала єдину дорогу до села Ле-Віллар: утворилася снігова стіна до 10 м заввишки й понад 300 м завдовжки. Мешканці пересуваються лише пішки тимчасовими стежками.Рівень лавинної небезпеки — 3–4 із 5. Частина курортів працює, але ситуація залишається складною.