Китай обошел США и стал главным торговым партнером Германии

24 февраля 2026, 13:15

Товарооборот между Пекином и Берлином в 2025 г. составил €251 млрд против €240 млрд с США.



The Guardian отмечает, что между тем канцлер Германии Мерц готовится к своему первому визиту в Пекин с момента вступления в должность. Он отправится в Китай 24 февраля. Ожидаются встречи с премьером и председателем КНР. Во время двухдневной поездки Мерц поднимет ряд тем, среди которых война РФ и Украины, права человека и торговля, отмечает издание.