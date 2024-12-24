"Нафтогаз" запустив нову свердловину потужністю 150 тисяч кубометрів на добу

24 декабря 2024, 15:15

Група «Нафтогаз» ввела в експлуатацію нову розвідувальну свердловину з добовим дебітом 150 тис. кубометрів газу. Глибина свердловини становить 5400 метрів.

«Збільшення видобутку газу має стратегічне значення для енергетичної безпеки нашої країни в умовах війни. Дякую колегам за послідовну та ефективну роботу в цьому напрямку», – зауважив тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Роман Чумак.Наразі на цьому родовищі розпочато будівництво майданчика для наступної розвідувальної свердловини.