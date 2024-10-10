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10 октября 2024, 10:45
На Європу насувається ураган "Кірк", – Insurance Journal
Повідомляють, що вітер може сягати 130 км/год, а висота хвиль становитиме до 10 метрів.
Очікується, що циклон «Кірк» торкнеться Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Німеччини та Данії.
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