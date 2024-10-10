На Європу насувається ураган "Кірк", – Insurance Journal

10 октября 2024, 10:45

Повідомляють, що вітер може сягати 130 км/год, а висота хвиль становитиме до 10 метрів.

Очікується, що циклон «Кірк» торкнеться Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Німеччини та Данії.