Якщо ви не збираєтеся встановлювати свій новий обігрівач UFO на стінку, пропонуємо на вибір дві функціональні альтернативи - телескопічні ніжки UFO та UTS UA для легкого, швидкого і надійного розгортання в будь-якому місці вашого приміщення чи на відкритому повітрі.
Головна відмінність між ними – дизайн та максимальна висота. Так, модель UFO зможе підняти ваш обігрівач на 165 сантиметрів, тоді як для UTS UA доступна максимальна висота - 180 сантиметрів.
Серед решти особливостей варто відзначити наступне:
легкість та стійкість;
сумісність з усіма моделями ІЧ-обігрівачів UFO;
проста і швидка інсталяція на новому місці;
міцний та надійний матеріал корпусу.
Обидві моделі доступні в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua. До речі, при оплаті карткою надається додаткова знижка та безкоштовна доставка.
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