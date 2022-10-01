1 октября 2022, 7:43

Якщо ви не збираєтеся встановлювати свій новий обігрівач UFO на стінку, пропонуємо на вибір дві функціональні альтернативи - телескопічні ніжки UFO та UTS UA для легкого, швидкого і надійного розгортання в будь-якому місці вашого приміщення чи на відкритому повітрі.

Головна відмінність між ними – дизайн та максимальна висота. Так, модель UFO зможе підняти ваш обігрівач на 165 сантиметрів, тоді як для UTS UA доступна максимальна висота - 180 сантиметрів.

Серед решти особливостей варто відзначити наступне:

легкість та стійкість;

сумісність з усіма моделями ІЧ-обігрівачів UFO;

проста і швидка інсталяція на новому місці;

міцний та надійний матеріал корпусу.

Обидві моделі доступні в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua. До речі, при оплаті карткою надається додаткова знижка та безкоштовна доставка.



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