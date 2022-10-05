Який обігрівач UFO ваш - горизонтальний чи вертикальний

5 октября 2022, 10:45

Ви вирішили, що хочете собі саме ІЧ-обігрівач (дуже правильне рішення), що хочете саме UFO (друге правильне рішення), але прийшовши до магазину чи роблячи вибір на сайті, помітили, що в нас є обігрівачі, які розташовуються виключно горизонтально і новенька модель з вертикальним форматом положення. Постає цілком закономірне питання - який обрати.

Відповідь ви тримаєте, уточнивши для себе наступне:

для обігріву приміщення якою площею ви плануєте купити обігрівач, адже не забувайте - наші обігрівачі різні не тільки за форматом розміщення, але й за своєю потужністю;

дизайн приміщення. Горизонтально орієнтовані обігрівачі можна встановлювати на фірмову ніжку, а можна закріплювати на стіні - залежить від умов користування. В другому випадку ви отримаєте стаціонарну версію для обігріву виключно одного приміщення, де й буде "проживати" прилад, а в іншому - умовно кажучи, "мобільну". Але при встановленні на ніжці, сама по собі конструкція досить громіздка і більше цікава для великих приміщень з мінімумом меблів. А ось досить компактна вертикальна модель Eco Term 2000, яка до того ж має ручку для переноски, у випадку обігріву невеликих приміщень (до 24 кв. метрів) буде більш вдалим вибором.

також не слід забувати ще одне - ІЧ-обігрівачі - це, перш за все, зональний обігрів, що дуже круто з точки зору економії електроенергії, і лише потім прогрів всього приміщення. Принцип дії - обігрів речей навколо, від яких потім розходиться тепло. І тому, наприклад, якщо в планах є переносити обігрівач з кімнати в кімнату з метою швидкого обігріву конкретної частини приміщення, наскільки вдалим буде ваш вибір горизонтального обігрівача на ніжці!? Водночас саме горизонтальний обігрівач на ніжці чи з подальшим стаціонарним кріпленням на стіні - чудовий вибір для гостьової, великої зали, веранди і багатьох інших приміщень.

Ознайомитися з асортиментом ІЧ-обігрівачів UFO ви можете в нашому фірмовому магазині - https://ufoshop.net.ua. Увага – доступна безкоштовна доставка по всій країні, а у випадку онлайн-розрахунку надається також 5% знижка.



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