20 декабря 2024, 8:15

Україну накриє нова хвиля снігопадів з крижаними дощами

Хвиля снігопадів прийде в Україну з 23 грудня. Засипати має на Львівщині, Тернопільщині, та на Буковині.


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