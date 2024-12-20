Україну накриє нова хвиля снігопадів з крижаними дощами

Хвиля снігопадів прийде в Україну з 23 грудня. Засипати має на Львівщині, Тернопільщині, та на Буковині.
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