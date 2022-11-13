Функціональні переваги вертикального ІЧ обігрівача Eco Term 2000

13 ноября 2022, 10:24

простота установки та підключення. В цьому плані ніякого додаткового клопоту для користувачів - підставка йде в комплекті - виймаємо з коробки, в кілька секунд прикручуємо підставку і насолоджуємось результатом. Встановлення можливо на будь-який більш-менш рівній горизонтальній поверхні;

компактність. Підходить для приміщень, площею до 24 квадратних метрів з будь-яким інтер'єром;передусім зональний прогрів, тобто тієї частини приміщення, де користувач перебуває в конкретний момент;

просунутий терморегулятор, що дозволяє не тільки налаштувати комфортну температуру, але й економити електрику;

швидкий обігрів. Ви відчуєте тепло вже через 30 секунд після увімкнення;

можливість мобільного використання. Ніяких особливих умов щодо, збірки, перевезення та "розгортання" на новому місці;

абсолютно безшумна робота;

екологічність;

тривала експлуатація до 10 років та 24-місячна повна гарантія виробника.

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