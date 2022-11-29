Оновлення тарифного плану - Ajax Systems

29 ноября 2022, 14:45

1 грудня 2022, за рішенням мобільного оператора, буде оновлено тарифний план для сім-карт lifecell, які йдуть в комплекті з хабами Ajax.

Якщо для мобільного звʼязку в системі Ajax ви використовуєте некомплектну сім-карту, зміни стосуватись вас не будуть.Новий пакет послуг на місяць:Абонентська плата: 22 гривні.СМС: 300 по Україні.Мобільний трафік: 500 Мб.Дзвінки: 25 хвилин по Україні.Якщо виникли запитання, будь ласка, зверніться до служби підтримки Ajax електронною поштою, в Telegram або за телефоном 0 800 331 911.