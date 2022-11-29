Оновлення тарифного плану - Ajax Systems

1 грудня 2022, за рішенням мобільного оператора, буде оновлено тарифний план для сім-карт lifecell, які йдуть в комплекті з хабами Ajax.
Якщо для мобільного звʼязку в системі Ajax ви використовуєте некомплектну сім-карту, зміни стосуватись вас не будуть.
Новий пакет послуг на місяць:
Абонентська плата: 22 гривні.
СМС: 300 по Україні.
Мобільний трафік: 500 Мб.
Дзвінки: 25 хвилин по Україні.
Якщо виникли запитання, будь ласка, зверніться до служби підтримки Ajax електронною поштою, в Telegram або за телефоном 0 800 331 911.