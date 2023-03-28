Київстар виділив 5000 сім-карт для пільгового доступу на рік для учнів шкіл

28 марта 2023, 13:45

Національний мобільний оператор інвестував більше 7 млн грн та виділив 5000 сім-карт формату e-sim з тарифом пільгового доступу до мобільного інтернету на рік для учнів шкіл, частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій.

Допомогу вже отримали навчальні заклади в Київській, Чернігівській, Харківській та Миколаївській областях.

В рамках проєкту учні 20 шкіл, отримали планшети Apple iPad із сім-картками Київстар. За умов тарифу протягом року щомісяця нараховується пакет послуг з 20 Гб мобільного інтернету, щоб діти могли навчатися онлайн. Цього обʼєму послуг вистачить на місяць активного користування додатками для навчання та щоденного відвідування онлайн уроків. Тарифний пакет був створений спеціально для ініціативи."Ми системно допомагаємо державі долати виклики війни. Київстар вже інвестував 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури в рамках проєкту UNITED-24 і системно підтримує своїх абонентів та суспільство послугами та благодійними внесками. Зокрема, на платформі Київстар ТБ ми надали доступ до Всеукраїнської школи онлайн та освітнього контенту, який вже переглянули 88 тис. унікальних абонентів. Ми продовжуємо підтримувати українців й долучаємось та продовжуємо створювати проєкти, важливі для суспільства", - говорить Олександр Комаров, СЕО Київстар.У кожному тарифі Київстар діє безкоштовна послуга "Знання без меж", завдяки якій без плати за трафік можна використовувати додатки для навчання. Серед них – Всеукраїнська школа онлайн, Wkipedia, Coursera, Prometheus, Zoom, Google classroom та ін."В умовах повномасштабної війни перед сферою освіти стоїть багато викликів. Один із них — навчання онлайн. Зараз у такому форматі навчаються 1,5 млн дітей. Щоб це було ефективніше, діти та вчителі насамперед повинні мати техніку та інтернет. Мінцифра вже забезпечила 2000 шкіл та дитсадків швидкісним інтернетом, а понад 3000 закладів освіти — Wi-Fi в укриттях. Ми допомогли отримати вчителям понад 60 000 ноутбуків, а учням — 5 000 планшетів. Вдячний нашим партнерам, які долучаються до таких ініціатив та роблять свій внесок у підтримку освіти", — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.Ініціатором проєкту "5 000 Apple iPad для українських школярів" є міжнародна компанія ASBISc Enterprises PLC, а навчальні заклади були обрані експертами Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

"Якісна, сучасна й безперервна освіта українських дітей – це запорука майбутнього нашої держави. Саме сьогоднішні школярі будуватимуть Україну як країну майбутнього після нашої Перемоги. На їхню долю випало багато випробувань, адже живуть вони в непростий час. Проте ми не можемо дозволити, щоб війна позбавила їх освіти й майбутнього, як зараз намагається позбавити дитинства, – говорить Віталій Мельниченко, директор ТОВ ПІІ “АСБІС-Україна” – Я вдячний всім партнерам, які вже долучилися до цього проєкту. Завдяки їхній підтримці повністю або частково зруйновані школи отримали сучасні пристрої для навчання. Проте таких шкіл в Україні сотні. Учні кожної з них чекають на свій шанс отримати освіту. Тому ми запрошуємо бізнес, взяти участь у цій ініціативі та долучатися до партнерства заради кращого майбутнього дітей та України".

Партнерами ініціативи стали: Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство Освіти і Науки України, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та Громадська організація "СЕВЕН ФІЛДС".



Нагадаємо, Київстар вже перерахував на гуманітарні і благодійні проєкти для підтримки ЗСУ, лікарень, людей літнього віку і вимушених переселенців понад 130 млн грн. Зокрема мобільний оператор виділив допомогу до БФ "Повернись живим", БФ "Твоя опора", БФ "Let's help", МБФ "Карітас України" та dobro.ua.