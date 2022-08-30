Навчальний контент і відсутність плати за трафік: нові можливості від Київстар

30 августа 2022, 13:15

За статистикою Міністерства освіти України цей навчальний рік дистанційно розпочне близько 3 млн школярів, а частина з 640 тис. учнів, що виїхали за кордон, буде поєднувати навчання в локальних школах і домашню освіту за українською програмою. Щоб допомогти батькам інтегрувати освітній процес у життя дитини, платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ регулярно наповнює розділ «Освіта», а Київстар у межах програми «Знання без меж» не бере плату за мобільний трафік на цілий комплекс додатків і сервісів.

Якщо абонент знаходиться в Україні, Київстар не списує мегабайти з рахунків абонентів передоплати, коли вони користуються популярними додатками для відеодзвінків (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Google Classroom), а також популярними застосунками для освіти (Wikipedia, Coursera, Prometheus, Всеукраїнська школа онлайн і багатьма іншими).

Не тільки без оплати трафіка, але й у відкритому доступі знаходиться велика відеобібліотека з навчальними матеріалами на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. У розділі «Освіта» кожен користувач має змогу переглядати уроки відповідно до шкільної програми від Всеукраїнської школи онлайн, знайти заняття з іноземних мов, слухати навчальні лекції, проходити курси з IT, підприємництва, дизайну тощо.Згідно зі статистикою переглядів на платформі найбільш популярними були такі навчальні програми:- курси англійської мови від English Dom та Green Forrest, німецька від Deutsch für Aliens, польська мова від проєкту ONpolish, французька від Empower Lingua й авторський курс китайської мови;- створення ігор у python, 3D-моделювання в комп’ютерних мультфільмах, дизайн та робота у фоторедакторах, блогінг і стримінг від «Комп’ютерної IT Академії Шаг»;- навчальний курс «Пізнаємо світ» від дистанційної школи «Оптіма», який об’єднує 5 галузей: природничу, суспільну, історичну, соціальну, охорону здоров'я.Також на платформі користувачі можуть знайти курс «Підприємництво для школярів». Протягом 36 уроків молоді підприємці отримають відповіді на важливі поширені запитання. Від експертів, що є власниками бізнесу, учні дізнаються про усі необхідні кроки для започаткування власної справи та переконаються, що бізнесом можуть займатися не тільки дорослі.Щоб скористатися наведеними вище безоплатними пропозиціями, слід завантажити застосунок Київстар ТБ і зареєструватись у ньому. Контент відкритий для абонентів усіх мобільних операторів – і для тих, що зараз в Україні, і для тих, які перебувають за кордоном.*