ASUS Україна запускає програму знижок для представників бізнесу та освіти

3 сентября 2025, 14:15

Онлайн-магазин ASUS Україна відкриває нову сторінку для корпоративних клієнтів, студентів і працівників навчальних закладів.

Тепер після реєстрації вони завжди зможуть отримувати ексклюзивні знижки на сучасну техніку для роботи та навчання.

Для бізнесу – це спеціальні ціни на оптові закупівлі та корпоративні рішення.

Для освіти – вигідні цінові пропозиції для студентів, викладачів і співробітників навчальних закладів на обрані продукти.



Пропозиції для бізнесу. Уповноважений представник (адміністратор) компанії повинен заповнити форму заявки з інформацією про компанію, завантажити візитну картку (або інший документ) і надіслати форму заявки для подальшої перевірки ASUS. Після схвалення заявки адміністратор отримає електронний лист з інструкціями для співробітників компанії, за допомогою яких вони зможуть скористатися спеціальними цінами в онлайн-магазині ASUS.



Пропозиції для освіти. Після реєстрації облікового запису ASUS користувач повинен заповнити інформацію про навчальний заклад у формі заявки для участі в програмі «Пропозиції для освіти», завантажити копію свого студентського квитка або доказ працевлаштування в навчальному закладі, а також надіслати форму заявки на розгляд ASUS. Після схвалення заявки користувач отримає електронний лист з інструкціями, за допомогою яких він зможе скористатися спеціальними цінами в онлайн-магазині ASUS.



Хто може бути учасником



Учасниками програми можуть бути особи, які досягли 18-річного віку та вважаються повнолітніми. Користувачі, які заповнюють форму заявки на участь у програмі пропозицій для бізнесу, повинні бути працівниками зареєстрованих компаній.



ASUS залишає за собою право припинити, скасувати, призупинити та/або змінити умови програми пропозицій для бізнесу в будь-який час.