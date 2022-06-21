YouTube запускає освітню онлайн-платформу, щоб допомогти старшокласникам

YouTube запустив онлайн-платформу з українським освітнім контентом, щоб допомогти старшокласникам, навчальний процес яких було порушено через війну, що триває.
Коментуючи запуск, Сьюзан Войчицькі, генеральний директор YouTube сказала: «З початку жахливої війни в Україні ми в YouTube постійно працюємо, щоб боротися з дезінформацією, надавати людям достовірну інформацію та об’єднувати нашу спільноту задля підтримки зусиль з надання допомоги.
Вторгнення Росії в Україну матиме довгостроковий вплив на освіту, оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а багато навчальних закладів в Україні були пошкоджені або зруйновані.
Щоб українські старшокласники могли легко знаходити в Інтернеті контент, який допоможе їм у навчанні, ми зібрали в одному місці на YouTube освітній контент українською мовою, зокрема природничі науки, математику, історію тощо. Ми сподіваємося, що ця освітня платформа допоможе українським студентам продовжувати навчання».
Дмитро Завгородній, генеральний директор директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України відзначив: «Діти мають право на освіту навіть під час війни. Увесь світ це розуміє і всіляко підтримує. Одним із найбільших партнерів у боротьбі за якісне дистанційне навчання є YouTube. Ми вдячні нашим партнерам за нову ініціативу – онлайн-платформу “Навчання”, де вже зібрано, систематизовано та завантажено прямо на YouTube багато відеоуроків з різних предметів для 7-11 класів. Підписуйтесь та навчайтесь онлайн!»
Як працює українська платформа «Навчання»
Освітня платформа містить відеоконтент, відповідний програмі української середньої школи, який охоплює широкий спектр предметів, зокрема українську літературу та мову, фізику, біологію, хімію, математику, історію тощо.
Як отримати доступ до української платформи «Навчання»
У «Налаштуваннях» на YouTube встановіть свою країну місцезнаходження Україна або виберіть українську мову.
Перейдіть на youtube.com/learning або у мобільному додатку у вкладці «Що нового» перейдіть до категорії «Навчання».
Досліджуйте різноманітний навчальний контент українською мовою в одному місці.
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